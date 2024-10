Mini Cooper D Cabrio: Rückkehr des Selbstzünders

Bei Mini wird es spannend, denn jetzt geht das Cabrio Mini Cooper D Cabrio als sauberer Diesel an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von bis zu 112 PS schwebt Das britische Cabrio sportlich-ambitioniert von einem Abenteuer ins Nächste. Die Erfolgsgeschichte des Mini Cooper D Cabrio beginnt im Jahr 2008. Mit seinen zweiTüren, der coupéhaften Dachlinie und seinem kleinen Heckbürzel wirkt der Mini Cooper D Cabrio sportlich und kräftig. Der hohe Aufbau wird durch breite Kotflügel und horizontale Linien gut kaschiert. Zum Öffnen das Dachs muss ein zentraler Knopf heruntergedrückt werden. Damit kann wirklich jeder Sonnenstrahl ausgenutzt werden. Fahrer und Beifahrer sitzen komfortabel und mit viel Seitenhalt. Die Insassen haben im offenen Mini viel Platz. Auch auf unebenen und anspruchsvollen Strecken bleibt der Mini Cooper D Cabrio überraschend verwindungssteif und klapperfrei. Bei geschlossenem Verdeck ist dieses Cabrio übrigens derart gut isoliert, dass es sich wie ein reguläres Auto anfühlt.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen bei dem Mini Cooper D Cabrio zustande?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Mini an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,6 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Immerhin bis zu 112 PS liefert der Selbstzünder als maximale Systemleistung ab. In flinken 10,7 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 194 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 270 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Der Selbstzünder des Cooper D Cabrio zeigt sich genügsam. Im Klartext bedeutet das, dass der Mini mit Dieselaggregat laut Hersteller maximal 5,3 Liter auf hundert Kilometern verbraucht. Ein mehr als vertretbarer Wert für ein Auto dieser Kategorie und Klasse. Diese kombinierten Verbrauchswerte ergeben sich aus einer längeren Fahrt mit Etappen im Stadtverkehr, auf Landstraßen oder Autobahnen.

Ist der Innenraum des Mini Cooper D Cabrio ausgewogen und innovativ?

Die Verarbeitung des Mini Cooper D Cabrio bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Mini zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Der Mini hat ein Ladevolumen von 125 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 660 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 3,72 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,68 Tonnen hat das Modell Cooper D Cabrio aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Wenn verfügbar, überträgt der Cooper D Cabrio seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Cabrio liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Cooper D Cabrio aus.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Mini Cooper D Cabrio?

ESP, Traktionskontrolle und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Mini Cooper D Cabrio beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Mini Cooper D Cabrio ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Mini Cooper D Cabrio wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wie einfach kann man einen Mini Cooper D Cabrio im Internet kaufen?

Auf auto.de das Cabrio als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Mini Cooper D Cabrio zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Wer sparen will, greift jetzt beim Mini Cooper D Cabrio zu

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Cooper D Cabrio kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Mini Cooper D Cabrio zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Wer einen Ratenkauf mittelswünscht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Cabrio wie der Cooper D Cabrio entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Mini Cooper D Cabrio wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Cooper D Cabrio zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.