Der Mini Cooper S Coupé macht die Kaufentscheidung leicht

Mini bringt 2011 die neue Generation seines beliebten Cooper S Coupé auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Coupé ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Mini Cooper S Coupé kann als Coupé geordert werden.

Der Mini Cooper S Coupé: Balance aus Souveränität und Bissigkeit. Ein solch glückliches Händchen hätte man den Mini-Designern schon bei anderer Gelegenheit gewünscht: Eine augenschmeichelnde Sinfonie aus hochwertigen Materialien ist das Coupé Cooper S Coupé geworden, ein Coupé in feiner Balance zwischen traditionellen Stilelementen und zukunftsweisender Formensprache.

Die Motorleistung der aktuellen Baureihe des Mini Cooper S Coupé ist mittlerweile auf potente 184 PS angestiegen. Der 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. 230 km/h können maximal gefahren werden. Der Vier-Zylinder leistet mit 1,6 Litern Hubraum und 184 PS und 240 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 6,9 Sekunden. Die Maximalleistung steht bei 1600 U/min an, das maximale Drehmoment von 240 Nm sorgt für Drehfreude. Langstrecken werden mit 5,8 Litern Benzin quittiert. Das ist für die Klasse in Ordnung. Der Cooper S Coupé wiegt 1,68 Tonnen. Der Kofferraum fasst 200 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der Cooper S Coupé geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 3,73 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 700 Liter.

Der Mini Cooper S Coupé sprintet in 6,9 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Der Mini Cooper S Coupé kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer und zu guter letzt Bi-Xenon-Scheinwerfersind auf der Haben-Seite zu finden. Eine Sechsgang-Handschaltung steht wahlweise auch bereit. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Sechs-Gang-Automatik zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Der Mini Cooper S Coupé verfügt über ein Frontantrieb.. ABS, ESP und Traktionskontrolle sind beim Mini Cooper S Coupé vorhanden.

Mit ein paar Klicks zu Ihrem Mini Cooper S Coupé Traumwagen!

Dann warten Sie nicht länger und fordern mit wenigen Klicks Ihr unverbindliches Angebot an. Auto.de freut sich auf Ihre Anfrage! Wir bieten ihnen neben einem umfangreichen Service auch eine Top-Auswahl günstiger Neu- und Gebrauchtwagen. Lassen Sie sich Ihr Traumauto den Mini Cooper S Coupé nicht entgehen!