Mini Cooper Countryman Plug-in-Hybrid: Allrad-SUV mit reichlich inneren Werten

Bei Mini geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Mini Cooper Countryman Plug-in-Hybrid als Teilzeitstromer mit Hybrid-Antrieb vor. Dank seiner bärenstarken Leistung von satten 220 PS schwebt das 2 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich über alle Unebenheiten. Die Markteinführung war vor einem Jahr. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Mit seiner bulligen Optik und einem robust wirkenden Unterfahrschutz entspricht der knapp 4,1 Meter lange Mini Cooper Countryman den Erwartungen an das aktuelle SUV-Design. Die moderne Front mit der hoch angesetzten Motorhaube sorgt für einen auffälligen Auftritt. Von dem in dieser Fahrzeug-Kategorie so beliebten Hochsitz aus hat man einen guten Überblick auf das Verkehrsgeschehen. Trotz seiner Höhe zeigt das SUV erfreulich wenig Neigung oder Wanken in engeren Kurven. Das Fahrwerk ist dennoch relativ weich abgestimmt und wattiert Bodenunebenheiten nach Kräften weg. Die Servolenkung ist angenehm leichtgängig und dank Allrad** sicher auf jedem Untergrund.

Offeriert der Mini Cooper Countryman Plug-in-Hybrid die Fahrleistungen eines Sportwagens?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der Cooper Countryman startet mit einem Hybrid-Aggregat. Satte Pluspunkte sammelt der Mini Cooper Countryman beim Fahren. Schon mit dem 220 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Er sprintet in 11,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Der Antrieb macht ihn maximal 195 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 160 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur4250 U/min zur Verfügung stehen. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Mini Cooper Countryman Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,7 Litern je 100 Kilometern ein.

Welche Ausstattung besitzt der Mini Cooper Countryman Plug-in-Hybrid?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik sowie eine Start/Stop-Automatik. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.170 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,1 Metern. Das Gewicht von 2 Tonnen geht für ein SUV wie dem Mini Cooper Countryman vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Optional zum Frontantrieb ist der Mini mit Allrad zu haben.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Mini Cooper Countryman Plug-in-Hybrid?

Der Mini Cooper Countryman Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Cooper Countryman zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.