Mini Cooper Cabrio - dynamisch unterwegs

Im Mini Cooper Cabrio Cabrio kann der Sommer kommen, denn das Dach ist nicht obligatorisch und kann auf Wunsch geöffnet werden. Auf diese Weise nimmt der Fahrspaß im Mini erst richtig Fahrt auf. Eine Motorleistung von bis zu 122 PS und ein edel-extravagantes Design runden das gelungene Konzept des Cabriolets ab. Als Alltagsauto sowie als Sommermobil kann der Mini Cooper Cabrio überzeugen. Seit 2008 ist er nun schon auf dem Markt. Der Auftrag für das Design-Team des Mini Cooper Cabrio ist selbstbewusst und unmissverständlich: das schönste offene Auto der Welt gestalten. Mini ist der Herausforderung souvän entgegen getreten, denn kaum ein Cabrio wirkt sowohl mit offenem als auch mit geschlossenem Dach so stylish und elegant. Vor allem bei geschlossenem Dach tragen Kanten und Unebenheiten zu einem manchmal etwas unkultivierten Eindruck bei, nicht so beim Mini Cooper Cabrio, dessen Form aus jedem Winkel wie aus einem Guss wirkt.

Kann der mit Benzin befeuerte Mini Cooper Cabrio mit Leistung beeindrucken?

Ein 1,6-Liter-Vierzylinder treibt den Mini an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Die Leistung der Topmotorisierung kann auf 122 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Die 9,8 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Cooper Cabrio nur 9,8 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Mit 198 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 160 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Den Normwert von maximal 6,9 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Wie bequem reist man im Mini Cooper Cabrio?

Ab Werk besitzen die Cooper Cabrio-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Für das Gepäck gibt es 125 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 660 Liter werden. Das Gewicht von 1,68 Tonnen geht für ein Cabrio wie dem Mini Cooper Cabrio vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die Kraft des Cooper Cabrio wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Mini Cooper Cabrio aus?

Beim Mini Cooper Cabrio sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Mini Cooper Cabrio?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Mini und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Mini Cooper Cabrio auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Mini Cooper Cabrio

Der Mini Cooper Cabrio für nur 25.349 €

Unser erstes Angebot des Mini Cooper Cabrio hat einen Kaufpreis von 25.349 €. Sie sparen 1.100 € bei einem Listenpreis von 26.449 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Mini Cooper Cabrio: Günstige Alternativen mit 6.800 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot des Mini Cooper Cabrio können wir für 24.849 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 6.800 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 31.649 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 21 %. Ein Leasing ist für dieses Mini-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Mini Cooper Cabrio bis zu 200 € sparen

Im Moment bieten wir den Mini Cooper Cabrio auch für 26.249 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 26.449 € liegt. Bei 1 % Ersparnis kann man mit dem Mini ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Cooper Cabrio entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Mini Cooper Cabrio fahren!

Der Mini Cooper Cabrio wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Cooper Cabrio zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.