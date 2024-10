Der Mini Cooper S bleibt keine Antwort schuldig

Mit dem Mini landete Mini 2001 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Auf auto.de finden Sie den Mini Cooper S in folgenden Varianten: Als Limousine. Die Limousine ist 4,01 Meter lang und wirkt dabei elegant und damit eigenständig in ihrer Erscheinung. Sie wird mühelos ihre Freunde finden. Die Mini-Prognose, dass die Nachfrage vermehrt anziehen wird, könnte sich bewahrheiten. Die Zahl der Limousinenfreunde wächst auch in Deutschland wieder.

192 PS stehen bereit für den Fahrer. Momentan gibt es den Mini Cooper S mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner. Die Vmax liegt bei 235 Stundenkilometern. Der Vier-Zylinder leistet mit 2,0 Litern Hubraum und 192 PS und 280 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 7,4 Sekunden. Die Maximalleistung steht bei 4000 U/min an, das maximale Drehmoment von 280 Nm sorgt für Drehfreude. Langstrecken werden mit 8,6 Litern Benzin quittiert. Das ist für die Klasse in Ordnung. Der Cooper S wiegt 1,91 Tonnen. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 150 Liter, 941 Liter mit umgeklappter Rückbank, bei einer Fahrzeuglänge von 4,01 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Unsere Kaufempfehlung ist der Mini Cooper S mit all seinen Extras. Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Sechs-Gang-Automatik verantwortlich. Frontantrieb gehört beim Mini Cooper S auch zum Repertoire. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Mini Cooper S alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. ABS, ESP und Seitenairbag sind beim Mini Cooper S vorhanden.

