Mini ONE Limousine: Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Mini geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Mini ONE als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 90 PS schwebt die 1,69 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Seit 2001 ist er nun schon auf dem Markt. Derzeit sieht man die britische Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Mini ONE Limousine auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept von Mini andere aktuelle Modelle der Konkurrenz alt aussehen lässt, ist ein Urteil, das Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 3,63 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Dreitürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie hat Mini bei seinem ONE extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Welche Leistungsdaten liefert die Mini ONE Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Mini an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der Mini ONE beim Fahren. Schon mit dem 90 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Der agile und drehfreudige Motor lässt den ONE in 10,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 181 km/h. Hinzu kommen mindestens 140 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 6,8 und 7,7 Liter Benzin.

Ist der Innenraum der Mini ONE Limousine ausgewogen und innovativ?

Die Mini ONE Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 3,63 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 150 Litern üppig bemessen. Bis zu 670 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,69 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Mini ONE vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Die Kraft der ONE Limousine wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Was gibt es beim Mini ONE Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Mini ONE Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo gibt es hohe Rabatte für die Mini ONE Limousine?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Mini ONE Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt Mini ONE Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Mini ONE Limousine für nur 18.549 €

Wer sich für die Mini ONE Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Mini ONE: 13.849 €

Unser zweites Angebot der Mini ONE Limousine können wir für 13.849 € anpreisen. Ein Leasing für den Mini ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Zur Zeit bieten wir den Mini ONE auch für 22.249 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der ONE entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Mini ONE Limousine fahren!

Die Mini ONE Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die Mini ONE Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.