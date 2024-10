Mini John Cooper Works Limousine: Schöner sprinten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Mini John Cooper Works Limousine viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Markteinführung war vor fünfzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Die Mini John Cooper Works Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Mini eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Sechs-Stufen-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Wieviel Technik bietet die Mini John Cooper Works Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Mini an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der Mini John Cooper Works beim Fahren. Schon mit dem 211 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Der agile und drehfreudige Motor lässt den John Cooper Works in 6,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 238 km/h schnell. Der Motor bietet 260 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1850 U/min Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 6,9 Liter Benzin bzw. 6,9 Liter Benzin ein.

Offeriert die Mini John Cooper Works Limousine viele Extras?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Servolenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der John Cooper Works damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der Mini hat neben einer Sprachsteuerung, einem Multifunktionslenkrad und einem Navigationssystem auch noch vieles mehr an Bord. Für das Gepäck gibt es 160 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 680 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,91 Tonnen hat das Modell John Cooper Works aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Mini vor allem als Limousine aus. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance der Limousine liefert. Der Mini John Cooper Works wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Mini John Cooper Works Limousine?

ESP, ABS und Seitenairbags tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Mini John Cooper Works Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Mini John Cooper Works Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Mini John Cooper Works Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo gibt es hohe Rabatte für die Mini John Cooper Works Limousine?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Mini und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, da wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Mini John Cooper Works Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Vergleichsangebote für die Mini John Cooper Works Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die Mini John Cooper Works Limousine für nur 33.949 €

Unser erstes Angebot der Mini John Cooper Works Limousine hat einen Kaufpreis von 33.949 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Mini John Cooper Works: 56.849 €

Unser zweites Kaufangebot der Mini John Cooper Works Limousine können wir für 56.849 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 1.000 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 57.849 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 2 %. Ein Leasing ist für dieses Mini-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann die John Cooper Works Limousine für 596 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 11.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Schnell Rabatte sichern beim Mini John Cooper Works Limousine

Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Die Mini John Cooper Works Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den John Cooper Works zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.