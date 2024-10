Der Mini Cooper D Clubman ist als Kombi erhältlich.

Diese Baureihe des Mini Cooper D Clubman hatte ihre Markteinführung im Jahr 2007 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Mini Cooper D Clubman ist erhältlich als Kombi. Auch wenn die Sports Utility Vehicles einen scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug gestartet haben: Kombis sind trotzdem noch lange nicht weg vom Fenster. Sie vereinen ein großes und variables Raumangebot mit angemessenen Preisen und alltagstauglichen Abmessungen. So wie beispielsweise die Kombi des Mini Cooper D Clubman.

Beim Mini Cooper D Clubman mit 150 PS reißt der Riemen sofort an. Unserer Geheimtipp ist der Mini Cooper D Clubman mit seinem 1,6-Liter-Diesel und 109 PS. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 212 Stundenkilometern liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Mini Cooper D Clubman mit Bravour. Der 100er-Sprint ist in 10,6 Sekunden absolviert. 1750 Umdrehungen pro Minute (U/min) leistet das Aggregat, das maximale Drehmoment bei 330 Newtonmetern. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 5,4 Litern und einem CO2-Ausstoß von 142 g/Km. 1,8 Tonnen beträgt das Leergewicht Clubman Serie. Der Cooper D Clubman ist 4,25 Meter lang. 260 l Kofferraumvolumen ist mehr als beim Vorgänger - da kann man fast eine Getränkekiste extra befördern. Maximal 1250 Liter Stauraum bei umgeklappter Rückbank sind ohnehin ein guter Wert.

Typisch für den Mini Cooper D Clubman ist die Ausstattung. Die seit 2007 erhältlichen Modelle glänzen mit Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Die schnell arbeitende Sechs-Gang-Automatik arbeitet quasi im Schlaf. Der Mini Cooper D Clubman verfügt über ein Frontantrieb.. Der Fahrer des Mini Cooper D Clubman erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS, ESP und Traktionskontrolle.

