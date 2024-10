Die auto.de Kaufempfehlung zum Mini ONE

Mit dem Mini landete Mini 2001 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Auf auto.de finden Sie den Mini ONE in folgenden Varianten: Als Limousine. Ein 1,6-Liter-Vier-Zylinder-Motor setzt 102 PS mittels einer Automatik in tosende Traktion um. In 13,2 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – Mini ONE lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade Mini mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der Mini kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht.

Der Fahreindruck mit seinen 102 PS ist von Dynamik geprägt, ohne aber giftig-aggressiv zu wirken. Unserer Geheimtipp ist der Mini ONE mit seinem 1,2-Liter-Motor. 195 km/h können maximal gefahren werden. Der 100er-Sprint ist in 13,2 Sekunden absolviert. Die Motoren des Mini Mini, die 190 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 7,7 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. 1,91 Tonnen beträgt das Leergewicht des Mini. 150 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der Mini hat eine Länge von 3,98 Meter.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Mini ONE

Der Mini ONE bringt Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Sechs-Gang-Automatik zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Der Mini ONE verfügt über ein Frontantrieb. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS, ESP und Traktionskontrolle.

