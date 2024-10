Mini One D Limousine: Auftritt des schicken Wagens

Bei Mini geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Mini One D als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 90 PS schwebt die 1,68 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Fünfzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit drei Türen vom Band lief. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass Mini fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Limousine wie der Mini One D Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Mini One D Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen von der Insel hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Mini hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik wollen die Engländer zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Satte Pluspunkte sammelt der Mini One D beim Fahren. Schon mit dem 90 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Er sprintet in 11,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 184 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 182 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 215 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 3,8 Litern Diesel bzw. 3,9 Litern arrangieren.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Mini One D Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der One D zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Zentralverriegelung, Navigationssystem bis Sprachsteuerung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Mini eben. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 680 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 3,72 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,68 Tonnen hat das Modell One D aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Mini vor allem als Limousine aus. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der One D Limousine aus.

Was gibt es beim Mini One D Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Mini One D Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Mini One D Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Mini One D Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wie einfach kann man eine Mini One D Limousine im Internet kaufen?

Auf auto.de die Mini One D Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Mini One D Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Schnell Rabatte sichern beim Mini One D Limousine

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Einist für dieses Mini-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Die Mini One D Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den One D zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.