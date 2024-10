Mini Cooper SD Limousine: Auftritt des schicken Wagens

Bei Mini geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Mini Cooper SD als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 143 PS schwebt die 1,68 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Markteinführung war vor fünfzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Mit einer Fahrzeuglänge von 3,73 Metern ist der Cooper SD ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. Mini sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Mini Cooper SD Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für einen sportlichen Auftritt.

Was sind die technischen Daten des Mini Cooper SD Limousine?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Satte Pluspunkte sammelt der Mini Cooper SD beim Fahren. Schon mit dem 143 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Die 8,1 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Cooper SD nur 8,1 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 215 km/h. Hinzu kommen mindestens 305 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch.

Liefert die Mini Cooper SD Limousine genügend Funktionalität im Alltag?

Mit Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Sitzheizung sowie Servolenkung bietet die Mini Cooper SD Limousine zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Mit 3,71 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 160 Litern üppig bemessen. Bis zu 680 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,68 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Mini Cooper SD vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-Automatik ausgeliefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der Cooper SD Limousine aus.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Mini Cooper SD Limousine aus?

Umso größer trumpft dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa Seitenairbags, ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Mini Cooper SD Limousine mit ein.

Wo kann man den Mini Cooper SD Limousine günstig kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Mini Cooper SD kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Cooper SD finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Mini Cooper SD Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstiger ist die Mini Cooper SD Limousine nicht zu haben

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Cooper SD kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Mini Cooper SD zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Die Mini Cooper SD Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Cooper SD zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.