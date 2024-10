Der Mini ONE Countryman: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

Als Mini den ONE Countryman vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2010 erstmals die Bühne betrat. Der Mini ONE Countryman: Verfügbar als SUV.

Mini ONE Countryman bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut - Countryman Serie ONE Countryman hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer beim höhergelegten Modell einer Marke ist es ja, deren aktuelles Gesicht und den typischen optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf als gelungen angesehen werden, der ONE Countryman ist wirklich ein Mini, vom großen, Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der 4,3 Meterlange Mini ist ein positiv auffallender, imposanter Vertreter der SUV-Zunft.

Der Motor wird angetrieben von 102 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Mit seinem 1,6-Liter-Benziner bringt Mini ONE Countryman reichlich agilen Grip an den Start. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Es vergehen immerhin zwischen null und 100 km/h gerade 12,2 Sekunden. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 180 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 3000 Touren an. Bei 5,7 Litern Benzin gibt Mini als Normwert für den Verbrauch auf 100 Kilometer an, im Praxisbetrieb liegt er kaum höher. Bei 51 Litern Tankinhalt wird das Zeitfenster zum Warten auf einen günstigen Dieselpreis ziemlich lang. Der Mini ONE Countryman bringt 2 Tonnen auf die Waage. 4,3 Meter streckt sich der Mini in die Länge.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der Mini ONE Countryman

Bei der serienmäßigen und optionalen Ausstattung müssen sich andere warm anziehen. Da gibt es etwa ein Navigationssystem, eine Servolenkung, Sprachsteuerung, eine Start/Stop-Automatik, ein USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, eine Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und sogar Bi-Xenon-Scheinwerfer. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Sechs-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 180 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. ABS, ESP und Traktionskontrolle sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

Noch auf der Suche nach Ihrem Mini ONE Countryman Traumwagen?

