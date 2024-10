Mini Cooper D Limousine: Power für den schönen Wagen

Bei Mini geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Mini Cooper D als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 112 PS schwebt die 1,68 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit 2006 ist er nun schon auf dem Markt. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass Mini fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Limousine wie der Mini Cooper D Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Mini Cooper D Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen von der Insel hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Mini hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Mini zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Wieviel Leistung hat die Mini Cooper D Limousine?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Das Modell von der Insel bietet bis zu 112 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Mini Cooper D immerhin schon mit 109 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 10,1 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Der Antrieb macht ihn maximal 197 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 240 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 270 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner.

Wie bequem reist man im Mini Cooper D Limousine?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung inklusive Servolenkung, USB-Anschluss sowie Sitzheizung und Bi-Xenon-Scheinwerfern sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Für das Gepäck gibt es 160 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 680 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,68 Tonnen hat das Modell Cooper D aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Der Mini erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Der Mini Cooper D wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Was gibt es beim Mini Cooper D Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Umso größer trumpft dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Mini Cooper D Limousine mit ein.

Wo gibt es hohe Rabatte für die Mini Cooper D Limousine?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Mini und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Mini Cooper D Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Preisvergleich: Mini Cooper D Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Mini Cooper D Limousine für nur 17.249 €

Unser erstes Angebot der Mini Cooper D Limousine hat einen Kaufpreis von 17.249 €. Sie sparen 900 € bei einem Listenpreis von 18.149 €. Das sind satte 5 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Cooper D kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Mini Cooper D zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Mini Cooper D Limousine: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Wer einen Ratenkauf mittelssucht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der Cooper D entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Die Mini Cooper D Limousine wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Cooper D zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.