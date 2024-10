Mini Cooper S Cabrio: Reiner Spaßmacher

Im Mini Cooper S Cabrio Cabrio kann der Sommer kommen, denn das Dach ist nicht obligatorisch und kann auf Wunsch geöffnet werden. Auf diese Weise nimmt der Fahrspaß im Mini erst richtig Fahrt auf. Eine Motorleistung von bis zu 184 PS und ein edel-extravagantes Design runden das gelungene Konzept des Cabriolets ab. Als Alltagsauto sowie als Sommermobil kann der Mini Cooper S Cabrio überzeugen. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2008 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Der Auftrag für das Design-Team des Mini Cooper S Cabrio ist selbstbewusst und unmissverständlich: das schönste offene Auto der Welt gestalten. Mini ist der Herausforderung souvän entgegen getreten, denn kaum ein Cabrio wirkt sowohl mit offenem als auch mit geschlossenem Dach so stylish und elegant. Vor allem bei geschlossenem Dach tragen Kanten und Unebenheiten zu einem manchmal etwas unkultivierten Eindruck bei, nicht so beim Mini Cooper S Cabrio, dessen Form aus jedem Winkel wie aus einem Guss wirkt.

Bietet der Mini Cooper S Cabrio gute Fahrleistungen?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Die Leistung der Topmotorisierung kann auf 184 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Cooper S Cabrio in 7,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Die Spitze liegt mit 225 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 222 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 240 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1600 U/min zur Verfügung stehen. Den Normwert von maximal 8,1 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Wie komfortabel ist man im Mini Cooper S Cabrio unterwegs?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Zweitürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Navigationssystem, Multifunktionslenkrad, Sitzheizung und Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Mini Cooper S Cabrio ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 125 Liter - ein ordentlicher Wert für 3,73 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 660 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,68 Tonnen geht für ein Cabrio wie dem Mini Cooper S Cabrio vollkommen in Ordnung. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Mini Cooper S Cabrio zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Kraft des Cooper S Cabrio wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Mini Cooper S Cabrio?

Seitenairbags, ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Mini Cooper S Cabrio sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Mini Cooper S Cabrio kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man ein günstiges Mini Cooper S Cabrio Angebot anfragen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt Mini Cooper S Cabrio Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Mini Cooper S Cabrio für nur 22.249 €

Wer sich für den Mini Cooper S Cabrio interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 22.249 € spart man 1.300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 23.549 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 6 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Jetzt unschlagbar günstig Mini Cooper S Cabrio fahren!

Einfür den Mini ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelswünscht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der Cooper S Cabrio entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Mini Cooper S Cabrio wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Cooper S Cabrio zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.