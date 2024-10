Wasserstoffauto - Zukunft oder schon abgebrannt?

Wasserstoff Autos sind gefährlich! Oder?

Die Co2-Bilanz von Wasserstoffautos ist schlecht

Es wird niemals genügend Wasserstoff Tankstellen geben

Die Wasserstoffauto Reichweite ist zu gering

Wie fährt sich ein Wasserstoffauto eigentlich?

Fazit

Wasserstoffauto kaufen bei auto.de

Wasserstoffautos könnten die Zukunft sein - zumindest wenn man nach der Subvention der Bundesregierung geht. Die Bundesregierung will Wasserstoff zu einem weiteren wichtigen Punkt der Energiewende machen und investiert neun Milliarden Euro.Wer kennt sie nicht - die Knallgas Experimente aus dem Chemieunterricht. Vielleicht hält sich deshalb das Gerücht hartnäckig, dass Wasserstoff gefährlich sei und hält einige davon ab ein Wasserstoffauto zu kaufen.Fakt ist: Wasserstoff (H2) brennt in Verbindung mit Sauerstoff und bildet ein zündfähiges Gemisch.. Aber das ist mit Wasserstoff nicht so leicht, da Wasserstoff ungefähr 14 mal leichter ist als Luft. Dadurch verflüchtigt es sich schnell. Problematisch kann es werden, wenn sich Wasserstoff in nach oben geschlossen Hohlräumen fängt. Allerdings müssten die sehr dicht geschlossen sein, denn Wasserstoff dringt durch kleinste Ritzen.Das ist ein klarer Trugschluss. Batterieelektrisch angetriebene Autos sind zwar beim Wirkungsgrad vom Stromtanken bis zum Fahren schwer zu schlagen, aber selbst mit aus Erdgas gewonnenem Wasserstoff ist das Wasserstoffauto bei der Well-to-Wheel-Betrachtung schon. Und beim aktuellen Strommix ist die CO2-Bilanz des Brennstoffzellenautos über die gesamte Lebensdauer auch etwas besser als die des Elektroautos . Brennstoffzellenfahrzeuge durchlaufen dieselbe Entwicklung wie E-Autos. Sie verursachen, sparen beim Fahrbetrieb allerdings so viel ein, dass sie über den ganzen Lebenszyklus gesehen. Insgesamt fährt das Brennstoffzellenauto mindestens so CO2-arm wie das rein batterieelektrische Auto. Aber mit Wasserstoff lässt sichohne große und somit schwere Batterien mitzuführen. Letzteres qualifiziert die Brennstoffzelle auch als Nutzfahrzeuge.Viele Experten schätzen die Kosten für den Bau einer Wasserstofftankstelle derzeit auf etwa eine Millionen Euro. Gleichzeitig werden für ein. Die Infrastruktur für Brennstoffzellenautos, die bisher kaum ausgebaut ist, käme also auf Kosten von etwa einer Milliarde Euro. Um die Relation zu verstehen: Der Dieselskandal hat den VW Konzern bis heute ca. 28 Milliarden Euro gekostet. Genau wie bei den Autos könnte eine Art "Massenherstellung" den Preis natürlich noch deutlich verringern.Auch in diesem Punkt unterscheidet sich ein Wasserstoffauto nicht wirklich von einem Elektroauto. Der futuristische Toyota Mirai weist beispielsweise schon eineauf.Ein Wasserstofffahrzeug fährt sich wohl unspektakulärer als gedacht, wie ein Fahrbericht über den Toyota Mirai verrät. Wie bei einem Elektroauto gleitet das Wasserstoffautodavon. Man hört nichts, riecht nichts und merkt nichts vom modernen Antrieb. Bisher gibt es nur zwei Wasserstoffauto Modelle. Jedoch wollen große Marken wie Audi BMW und Mercedes-Benz beim Thema Wasserstoffautos nachlegen und stecken momentan mitten in der Forschung.Die große Förderung der Wasserstofftechnologie durch die Bundesregierung zeigt es schon: Wasserstoff hat Zukunft. Ob in der alltäglichen Autoindustrie wird sich noch zeigen. Ziel der Bundesregierung ist es, Deutschland zum weltweit führenden Ausrüster für moderne Wasserstofftechnologien zu machen. Das Milliarden Paket soll Anwendungen etwa in der Stahl- und in der Chemieindustrie, im Wärmebereich, aber auch im Verkehrsbereich fördern. Asiatische Hersteller wie Hyundai und Toyota entwickeln ihre Brennstoffzellenautos derzeit in Richtung Großproduktion. Wenn Autos wie der Hyundai Nexo oder der Toyota Mirai genauso massenhaft produziert werden und bezahlbar sind, wie Wasserstoff, könnten die Vorteile wie schnelle Betankbarkeit das Brennstoffzellenauto für viele Käufer am batterieelektrischen Fahrzeug vorbeifahren lassen.