Toyota Mirai Limousine: Auftritt des schönen Japaners

Bei Toyota geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Toyota Mirai an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 155 PS schwebt die 1,81 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Sieben Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Ohne Frage: Es ist ausreichend Power an Bord, die der Motor der Toyota Mirai Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Japaner umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den Mirai genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Toyota mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Wieviel Leistung hat die Toyota Mirai Limousine?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Japaner an. Satte Pluspunkte sammelt der Toyota Mirai beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 153 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen 155 PS zur Verfügung. Und mit 9,6 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Japaner zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Toyota für den Mirai im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren Motor auf Touren und in 9,6 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 178 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 175 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 335 Newtonmeter Der Toyota ist als reines Brenstoffzellen-Fahrzeug unterwegs. Er verbraucht dabei 760g Wasserstoff pro 100 Kilometern. Somit fährt er komplett ohne C02-Ausstoß.

Liefert die Toyota Mirai Limousine genügend Funktionalität im Alltag?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Sitzheizung, Navigationssystem sowie Multifunktionslenkrad und Tagfahrlichtern geht auch der Preis in Ordnung. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 361 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,89 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 361 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,81 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Toyota Mirai vollkommen in Ordnung. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Automatik ausgeliefert. Serienmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Toyota Mirai Limousine?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Toyota Mirai Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für die Toyota Mirai Limousine?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Toyota Mirai Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Toyota per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Toyota Mirai Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Toyota Mirai Limousine für nur 23.049 €

Unser erstes Angebot der Toyota Mirai Limousine hat einen Kaufpreis von 23.049 €. Sie sparen 200 € bei einem Listenpreis von 23.249 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Unser zweites Kaufangebot der Toyota Mirai Limousine können wir für 20.949 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Toyota-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Toyota Mirai Limousine bis zu 12.846 € sparen

Momentan bieten wir den Toyota Mirai auch für 77.949 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 12.846 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 90.795 € liegt. Bei 14 % Ersparnis kann man den schicken Japaner zu außerordentlich attraktiven Konditionen kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der Mirai entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 694 € vor und eine Anzahlung von 15.500 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim Toyota Mirai Limousine

Als flotte Fahrmaschine kann der Toyota im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.