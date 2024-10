Der Toyota Prius ist als Limousine erhältlich.

Der Toyota Prius verfügt als geräumige Limousine über genügend Platz und den markentypischen Komfort des Herstellers. Die elegant-sportliche Dachlinie macht den attraktiven Langstrecken-Cruiser nicht nur zu einem optischen Leckerbissen. Auch der Reisekomfort, die gute Schalldämmung zusammen mit den bequemen Sitzen, machen den Toyota Prius zu einem idealen Fahrzeug. Die optionale Automatik lässt keine Wünsche offen.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Toyota Prius

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Toyota Prius 78 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,8-Liter-Maschine 136 PS. Somit sind 180 km/h Spitze drin. Auch etablieren sich stetig mehr attraktive Kaufangebote an modernen Antrieben Hybrid (Elektro/Benzin) für den Toyota Prius. Bei auto.de finden Sie ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.