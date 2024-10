Nissan - top-marke zu niedrigen preisen

Die Nihon Sangyo Co. und die Tobata Imono Co. gründeten 1933 in Japan die Jidosha-Seido Ltd.. Gemeinsam fertigten sie Datsun-Personenwagen. Die Modellmarke gehört heute zu Nissan. Der heutige Markenname Nissan ist auf die Kurzform der Nihon Sangyo Co. zurückzuführen. Die Geschichte des Unternehmens Nissan wurde ab 1934 weiter geschrieben. Datsun wurde 2014 als Nissan Tochter wiederbelebt. Ein Meilenstein auf dem Weg Nissans zum drittgrößten japanischen Automobilhersteller war 1969 die Einführung des ersten Sportwagens der Z Serie, dem Datsun 240Z. Heute hält Renault 43,5 Prozent der Nissan Aktien, nachdem die beiden Automarken im Jahr 1999 die Renault-Nissan Allianz bildeten. Im Jahr 2010 ging die Daimler AG eine strategische Partnerschaft mit Renault-Nissan ein und beteiligte sich mit 3,1 Prozent an Nissan.