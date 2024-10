Nissan NV300 Van: Rückkehr des Selbstzünders

Ab dem dritten Kind kann der Autokauf für Familien zur Herausforderung werden. Will man den Insassen in der zweiten Reihe nicht dauerhaft den Mittelplatz im Fond zumuten und auch nicht gleich einen Bus kaufen, kann auf einen Van wie den Nissan NV300 Van zurückgegriffen werden. Der Siegeszug des Nissan NV300 Van beginnt im Jahr 2018. Jüngster Zugang im Van-Segment bietet der Nissan NV300 Van, dessen aktuelle Modellgeneration auf einer-innovativen Plattform aufbaut, was ein vollkommen neues Fahrgefühl entstehen lässt. Zusammen mit dem gelungenen Design, entsteht erst gar nicht der Eindruck, dass der NV300 als aufgehübschter Lieferwagen vorfährt. Der neue Nissan NV300 Van profitiert von seinem intelligenten Raumkonzept . Die auf 4,9 Meter gewachsene Fahrzeuglänge schafft zusätzlichen Raum, sodass nun auch alle Insassen in dem luftigen Innenraum genug Platz finden. Dabei verkleinert sich allerdings geringfügig der Kofferraum. Die zahlreichen Ausstattungsfeatures verbreiten einen gewissen Luxus, der in dieser Klasse nicht unbedingt üblich ist. Die Sitze für Fahrer und Passagiere bieten einen guten Seitenhalt. Dämpfung und Federung lassen einen soliden Eindruck entstehen. Der NV300 ist schließlich als alltagstaugliches Nutzfahrzeug konzipiert worden, mit hohen praktischen Werten.

Welche Leistungsdaten liefert der Nissan NV300 Van?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der NV300 mit einem 1,6-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Nissan NV300 beim Fahren. Schon mit dem 146 PS starken Diesel, hat man viel Fahrfreude. Drehmoment wird reichlich geboten: 340 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im Verkehrsfluss mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Diesel immer genügsam. Die Selbstzünder des Nissan erfüllen die Euronorm 6.

Welche Ausstattung besitzt der Nissan NV300 Van?

Der Nissan NV300 Van ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 4,9 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 1,95 Tonnen geht für einen Van wie dem Nissan NV300 vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße. Eine Automatik bietet der Herrsteller nicht an. Der Nissan NV300 wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Nissan NV300 Van?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Nissan NV300 Van sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wie kann man sich ein günstiges Nissan NV300 Van Angebot sichern?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Nissan bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Nissan NV300 Van sichern

Der Nissan NV300 Van für nur 25.149 €

Unser erstes Angebot des Nissan NV300 Van hat einen Kaufpreis von 25.149 €. Sie sparen 300 € bei einem Listenpreis von 25.449 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Nissan NV300: 31.849 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim NV300 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Nissan NV300 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Momentan bieten wir den Nissan NV300 auch für 37.149 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Van wie der NV300 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Nissan NV300 Van sichern!

Nach wenigen Kilometern zeigt sich der Nissan NV300 Van als echte Alternative zu den anderen Modellen wie dem Nissan NV300 oder auch dem Nissan NV300. Im Gepäckabteil können auch die Utensilien für eine längere Urlaubsfahrt problemlos verstaut werden und Freizeitsportler finden dort ausreichend Platz für ihre Sportgeräte.