Nissan X-Trail SUV: Allrad-Japaner mit reichlich inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Nissan X-Trail SUV Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Nicht zuletzt deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Der Siegeszug des Nissan X-Trail SUV beginnt im Jahr 2001. Das Nissan X-Trail SUV bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut: Der X-Trail hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer bei einem höhergelegten Modell einer Marke ist es, deren aktuelles Gesicht und den typischen, optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf hier als gelungen angesehen werden. Das X-Trail SUV ist wirklich ein Nissan - vom großen Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der 4,51m lange 4x4-Allrad-Nissan ist ein positiv auffallender, Vertreter im Segment der SUV.

Macht das Nissan X-Trail SUV mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein Vierzylinder treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 2,0 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 51 PS auf 165 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Er sprintet in 13,7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 191 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Japaner aber immerhin schon 165 km/h. Der Motor hat 192 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2000 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 314 Newtonmeter Drehmoment an. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 1 bis zu 9,7 Litern Benzin rechnen.

Welche Ausstattung besitzt das Nissan X-Trail SUV?

Fahrtechnisch kann der Japaner sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Nissan X-Trail SUV Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Nissan eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Die Platzverhältnisse im X-Trail sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,51 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,77 Tonnen schweren Japaner durchaus flott. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Nissan vor allem als SUV aus. Alternativ gibt es neben der Handschaltung eine Vier-Stufen-Automatik. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des X-Trail SUV aus. Ratsam ist es, den Nissan X-Trail SUV mit 4x4-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist in dieser Fahrzeugklasse auch nicht anders zu erwarten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Nissan X-Trail SUV?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Nissan X-Trail SUV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wie einfach kann man ein Nissan X-Trail SUV im Internet kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für das Nissan X-Trail SUV sichern

Das Nissan X-Trail SUV für nur 41.458 €

Unser erstes Angebot des Nissan X-Trail SUV hat einen Kaufpreis von 41.458 €. Sie sparen 8.398 € bei einem Listenpreis von 49.856 €. Das sind satte 17 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir das Nissan X-Trail SUV mit 365 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 8.200 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Nissan X-Trail SUV: Günstige Alternativen mit 8.417 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Nissan X-Trail auch für 39.658 € anbieten, statt bisher für 48.075 €. Der Rabatt von 8.417 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim X-Trail kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 7.900 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 344 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Nissan X-Trail zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Nissan X-Trail SUV bis zu 9.454 € sparen

Dieses Nissan X-Trail SUV ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 39.658 €. Man spart beachtliche 9.454 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 19 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 335 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 7.900 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Nissan X-Trail SUV zu

Das Nissan X-Trail SUV wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den X-Trail zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.