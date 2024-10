Audi RS3 Sportback: Schicke Schale mit modernem Technik-Kern

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Audi RS3 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 340 PS schwebt die 2,02 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Im Jahr 2010 verlässt der Audi erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit dem Audi RS3 Sportback entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der RS3 besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupe erinnernde Dachlinie verleiht ihm eine sportliche Note und macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision undder Quattro-Allrad für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Was sind die technischen Daten des Audi RS3 Sportback?

Ein Fünfzylinder treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der Audi RS3 beim Fahren. Schon mit dem 340 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Die 4,6 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem RS3 nur 4,6 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 450 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1600 U/min Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 9.1 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 9,1 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Welche Ausstattung besitzt der Audi RS3 Sportback?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der RS3 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Bluetooth-Schnittstelle, Zentralverriegelung mit Fernbedienung bis Navigationssystem alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Audi eben. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,3 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 2,02 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Audi RS3 vollkommen in Ordnung. Die Motorleistung wird von einer Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Ratsam ist es, den Audi RS3 Sportback mit Quattro-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Audi RS3 Sportback?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Audi RS3 Sportback ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Audi RS3 Sportback?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Audi RS3 Sportback zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Audi RS3 Sportback sichern

Der Audi RS3 Sportback für nur 68.549 €

Wer sich für den Audi RS3 Sportback entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 68.549 € spart man 16.200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 84.749 € liegt. Das ist ein Rabatt von 19 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den RS3 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 13.700 €, einer Rate von 762 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Audi RS3 Sportback: Günstige Alternativen mit 11.398 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Audi RS3 Sportback können wir für 58.458 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 11.398 € zum Marktpreis von 69.856 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 16 %. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den RS3 mit 551 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 11.600 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Audi RS3 Sportback bis zu 7.445 € sparen

Im Moment bieten wir den Audi RS3 auch für 66.489 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 7.445 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 73.934 € liegt. Bei 10 % Ersparnis kann man mit dem Audi ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der RS3 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 674 € vor und eine Anzahlung von 13.200 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Audi RS3 Sportback nicht zu haben

Der Audi RS3 Sportback wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den RS3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.