Der Volkswagen Golf Variant überzeugt auf ganzer Linie

Volkswagen bringt 2007 die neue Generation seines beliebten Golf Variant auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Kombi ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Volkswagen Golf Variant ist erhältlich als Kombi. Trotz des neuen Designs ist der Volkswagen Golf Variant auf Anhieb als solcher zu erkennen. Die typischen Designelemente wie Grill und Scheinwerfer wirken modern, ohne jedoch dabei den Charakter der Marke zu verändern. Dabei ist der Verzicht auf extravagante Lösungen wohltuend. Das Ergebnis ist ein formschöner Volkswagen-Kombi, der seine Insassen und ihr Gepäck unaufgeregt, aber bei Bedarf auch dynamisch transportiert.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 310 PS. In dieser Variante ist der Volkswagen mit einem 184 PS starken 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner verfügbar. Die Vmax liegt bei 250 km/h. Es vergehen immerhin zwischen null und 100 km/h gerade 14,9 Sekunden. 3800 Umdrehungen pro Minute (U/min) leistet das Aggregat, das maximale Drehmoment bei 400 Newtonmetern. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 8,2 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. 1,8 Tonnen beträgt das Leergewicht des Golf. Der Kofferraum fasst 424 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der Golf Variant geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,59 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 1620 Liter.

Der Volkswagen Golf Variant ist mit Frontantrieb oder Allrad zu haben

Es werden Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS), LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer mitgeliefert. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Sechs-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Volkswagen ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 400 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Die erweiterten Fahrassistenzsysteme wurden unter anderem um Spurhalteassistent und der Spurwechselassistent ergänzt. Der Fahrer des Volkswagen Golf Variant erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS, ESP und Seitenairbag.

der Volkswagen Golf Variant hat es Ihnen angetan?

