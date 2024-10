Volkswagen Touareg: Erhältlich in vielen Varianten

Allradantrieb, satte Leistung und guter Fahrkomfort werden mit den SUVs in der Regel in Verbindung gebracht. Auch die höhere Sitzposition sorgen für eine bessere Rundumsicht, was dem Sicherheitsbedürfnis vieler Autofahrer entgegenkommt. Der Volkswagen Touareg gilt als einer der Top-Kandidaten in diesem Segment, was unter anderem auch an der geschmeidigen Automatik liegt. Darüber hinaus sind die Motoren in Laufe ihrer Entwicklung immer sparsamer geworden.

Womöglich werden Vans wie der Volkswagen Touareg in letzter Zeit nicht mehr so stark nachgefragt wie SUVs. Bei genauerer Betrachtung ist das aber unbegründet, denn in Sachen Platzangebot und cleveren Raumnutzung ist der Volkswagen Touareg immer hoch überlegen, weshalb er besonders für reiselustige Familien eine wertvolle Alternative darstellt. Auch Dank des guten Fahrkomfort, mit seinem 6-Liter-Motor plus 450 PS in der Topmotorisierung, macht er auf jeder Piste eine gute Figur. Autobahn und Stadtverkehr meistert er spielend. Die mit dem Antrieb gut harmonierende Automatik fällt dabei zusätzlich positiv auf.

Die vielen Vorteile des Volkswagen Touareg

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 174 PS in der Basismotorisierung und 450 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 6-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Der Volkswagen Touareg schlägt mit seiner innovativen Technik in die richtige Richtung der Zukunft ein. Es gibt schließlich mittlerweile auch alternative Antriebe wie Hybrid (Elektro/Benzin). Bei auto.de finden ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.