Der Kauf eines Volkswagen Golf Alltrack: Die richtige Entscheidung

Als Volkswagen den Golf Alltrack vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2014 erstmals die Bühne betrat. Der Volkswagen Golf Alltrack: Verfügbar als Kombi. Trotz des neuen Designs ist der Volkswagen Golf Alltrack auf Anhieb als solcher zu erkennen. Die typischen Designelemente wie Grill und Scheinwerfer wirken modern, ohne jedoch dabei den Charakter der Marke zu verändern. Dabei ist der Verzicht auf extravagante Lösungen wohltuend. Das Ergebnis ist ein formschöner Volkswagen-Kombi, der seine Insassen und ihr Gepäck unaufgeregt, aber bei Bedarf auch dynamisch transportiert.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 110 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 184 PS Leistung drin. Mit seinem 2,0-Liter-Benziner bringt Volkswagen Golf Alltrack reichlich agilen Grip an den Start. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 219 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Volkswagen Golf Alltrack mit Bravour. Für den Standardsprint rechnet Volkswagen mit weniger als 12,1 Sekunden. Mit 380 Newtonmetern Drehmoment erscheint der Wagen keineswegs untermotorisiert. Der Verbrauch von 6,7 Litern auf 100 Kilometer bleibt durchaus im Rahmen der Realität. Der Volkswagen Golf Alltrack bringt 1,8 Tonnen auf die Waage. Der Kofferraum, mit 605 Litern Ladevolumen, gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 4,58 Meter Länge.

Volkswagen Golf Alltrack: 184 PS in der Topmotorisierung

In Sachen Ausstattung lässt der Volkswagen Golf Alltrack keine Wünsche offen. So sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED zusammen mit Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Sechs-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht. Der Fahrer lässt sich durch die Assistenz-Systeme unterstützen wie Spurhalteassistent sowie Spurwechselassistent. ABS, ESP sowie Seitenairbag sind mit an Bord.

