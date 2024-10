Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid: SUV mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt einem beim Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Tiguan ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Volkswagen durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit 2021 ist er erstauf dem Markt. Mit seiner bulligen Optik und einem robust wirkenden Unterfahrschutz entspricht der Volkswagen Tiguan den Erwartungen an das aktuelle SUV-Design. Die moderne Front mit der hoch angesetzten Motorhaube sorgt für einen auffälligen Auftritt. Von dem in dieser Fahrzeug-Kategorie so beliebten Hochsitz aus hat man einen guten Überblick auf das Verkehrsgeschehen. Trotz seiner Höhe zeigt das SUV erfreulich wenig Neigung oder Wanken in engeren Kurven. Das Fahrwerk ist dennoch relativ weich abgestimmt und wattiert Bodenunebenheiten nach Kräften weg. Die Servolenkung ist angenehm leichtgängig und dank Allrad** sicher auf jedem Untergrund.

Kann der teilelektrische Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Tiguan mit einem 1,4-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Volkswagen Tiguan beim Fahren. Schon mit dem 245 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Tiguan in 7,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Mit 205 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 250 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 5000 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut Volkswagen in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Vier-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 245 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von Volkswagens Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs und bleibt leicht unter dem Wert von 1,9 Litern.

Liefert der Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid genügend Funktionalität im Alltag?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Start/Stop-Automatik, Zentralverriegelung, USB-Anschluss, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Sprachsteuerung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Navigationssystem, Multifunktionslenkrad, Servolenkung und Bluetooth-Schnittstelle. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.610 Liter erweitert werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,87 Tonnen hat das Modell Tiguan aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Sechs-Stufen-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. Eine Handschaltung ist für den Volkswagen nicht erhältlich. Wer will, ordert sich einen Volkswagen Tiguan Plug-In-Hybrid mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Volkswagen Tiguan Plug-In-Hybrid?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Volkswagen auf Innovation und spendiert dem Tiguan zahreiche Systeme. Der empfehlenswerte Tempomat spendet auf längeren Autobahn- oder Landstraßenfahrten den nötigen Komfort. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Seitenairbags, ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Volkswagen Tiguan Plug-In-Hybrid sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Volkswagen Tiguan Plug-In-Hybrid kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie günstig Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid fahren?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Volkswagen Tiguan kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Tiguan finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Volkswagen Tiguan Plug-In-Hybrid. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid für nur 40.858 €

Wer sich für den Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 40.858 € spart man 10.296 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 51.154 € liegt. Das ist ein Rabatt von 20 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Tiguan können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 8.100 €, einer Rate von 398 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Volkswagen Tiguan Plug-In-Hybrid: Günstige Alternativen mit 10.439 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot des Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid können wir für 44.458 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 10.439 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 54.897 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 19 %. Ein Leasing ist für dieses Volkswagen-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den Tiguan Plug-in-Hybrid für 441 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 8.800 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Volkswagen Tiguan Plug-In-Hybrid: Bei uns für lediglich 43.758 € besonders günstig

Dieser Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 43.758 €. Man spart beachtliche 10.707 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 20 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 429 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 8.700 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Volkswagen Tiguan Plug-In-Hybrid fahren!

Der Volkswagen Tiguan Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Tiguan zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.