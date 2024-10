Volkswagen Beetle Cabrio: Der pure Fahrspaß

Im Volkswagen Beetle Cabrio kann der Sommer kommen, denn das Dach ist nicht obligatorisch und kann auf Wunsch geöffnet werden. Auf diese Weise nimmt der Fahrspaß im Volkswagen erst richtig Fahrt auf. Eine Motorleistung von bis zu 150 PS und ein edel-extravagantes Design runden das gelungene Konzept des Cabriolets ab. Als Alltagsauto sowie als Sommermobil kann der Volkswagen Beetle überzeugen. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2003 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Der Auftrag für das Design-Team des Volkswagen Beetle Cabrio ist selbstbewusst und unmissverständlich: das schönste offene Auto der Welt gestalten. Volkswagen ist der Herausforderung souvän entgegen getreten, denn kaum ein Cabrio wirkt sowohl mit offenem als auch mit geschlossenem Dach so stylish und elegant. Vor allem bei geschlossenem Dach tragen Kanten und Unebenheiten zu einem manchmal etwas unkultivierten Eindruck bei, nicht so beim Volkswagen Beetle Cabrio, dessen Form aus jedem Winkel wie aus einem Guss wirkt.

Macht das Volkswagen Beetle Cabrio mit Benzinmotor eine gute Figur?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Beetle mit einem 1,4-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 75 PS an. Maximal leistet er bis zu 150 PS in der Topmotorisierung. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Beetle in 15,6 beziehungsweise 12,3 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Die Spitze liegt mit 178 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 160 km/h möglich. Der Motor hat 126 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 3800 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 148 Newtonmeter Drehmoment an. Der TSI zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Maximal muss man 7,8 Liter in Kauf nehmen.

Welche Komfortmerkmale hat das Volkswagen Beetle Cabrio?

Mit Klimaanlage beziehungsweise, Navigationssystem sowie Zentralverriegelung bietet das Volkswagen Beetle Cabrio als Zusatz weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Die Platzverhältnisse im Beetle sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 200 Litern ausreichend groß. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,13 Meter langen Cabrio als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,72 Tonnen hat das Modell Beetle aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Sechs-Stufen-DSG-Automatik. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Beetle Cabrio aus.

Nimmt man im Volkswagen Beetle Cabrio sicher am Straßenverkehr teil?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Volkswagen Beetle Cabrio als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wie einfach kann man ein Volkswagen Beetle Cabrio im Internet kaufen?

Auf auto.de das Cabrio als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Volkswagen Beetle Cabrio zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für das Volkswagen Beetle Cabrio sichern

Das Volkswagen Beetle Cabrio für nur 21.249 €

Unser erstes Angebot des Volkswagen Beetle Cabrio hat einen Kaufpreis von 21.249 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Volkswagen Beetle Cabrio: Günstige Alternativen mit 2.900 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Volkswagen Beetle auch für 20.949 € anbieten, statt bisher für 23.849 €. Der Preisnachlass von 2.900 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Beetle kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volkswagen Beetle zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Zur Zeit bieten wir den Volkswagen Beetle auch für 31.349 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Beetle entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Das Volkswagen Beetle Cabrio wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Beetle zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.