Suzuki Swift Limousine: Power für den schönen Wagen

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Suzuki Swift Limousine viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Erfolgsgeschichte der Suzuki Swift Limousine beginnt im Jahr 2005. Derzeit sieht man sie oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Suzuki Swift Limousine auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept von Suzuki andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 3,76 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie hat Suzuki bei seinem Swift extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Wieviel Leistung hat die Suzuki Swift Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Swift mit einem 1,3-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 56 PS auf 125 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Er sprintet in 13,7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Der Antrieb macht ihn maximal 200 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 116 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 190 Newtonmeter haben. Der Suzuki Swift fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für die Limousine nicht vorgesehen. Beim Basis-Benziner kommt man auf einen akzeptablen Verbrauchtswert von 5,8 Litern auf 100 Kilometer. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 7,2 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 4.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Suzuki Swift Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Swift zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Navigationssystem, Zentralverriegelung bis Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Suzuki eben. Mit 3,76 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,69 Tonnen hat das Modell Swift aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Fünfgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Motorleistung wird von einer Fünf-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Serienmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Ratsam ist es, den Suzuki Swift Limousine mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Was gibt es beim Suzuki Swift Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Suzuki Swift Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo kann man den Suzuki Swift Limousine günstig kaufen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Suzuki und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote anbieten können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Suzuki Swift Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Suzuki Swift Limousine sichern

Die Suzuki Swift Limousine für nur 14.889 €

Unser erstes Angebot der Suzuki Swift Limousine hat einen Kaufpreis von 14.889 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Suzuki Swift: 21.458 €

Unser zweites Angebot der Suzuki Swift Limousine können wir für 21.458 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 4.043 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 25.501 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 16 %. Ein Leasing für den Suzuki ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Swift mit 193 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 4.200 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Suzuki Swift Limousine bis zu 3.700 € sparen

Zur Zeit bieten wir den Suzuki Swift auch für 24.458 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 3.700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 28.158 € liegt. Bei 13 % Ersparnis kann man mit dem Suzuki ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Swift entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 229 € vor und eine Anzahlung von 4.800 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Suzuki Swift Limousine

Die Suzuki Swift Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Swift zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.