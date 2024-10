Der Suzuki Vitara bleibt keine Antwort schuldig

Allradantrieb, satte Leistung und guter Fahrkomfort werden mit den SUVs in der Regel in Verbindung gebracht. Auch die höhere Sitzposition sorgen für eine bessere Rundumsicht, was dem Sicherheitsbedürfnis vieler Autofahrer entgegenkommt. Der Suzuki Vitara gilt als einer der Top-Kandidaten in diesem Segment, was unter anderem auch an der geschmeidigen Automatik liegt. Darüber hinaus sind die Motoren in Laufe ihrer Entwicklung immer sparsamer geworden.

Der Suzuki Vitara gehört zu den gefragtesten Limousinen auf dem deutschen Automarkt und das aus gutem Grund. Die satten Fahrleistungen, die gute Ausstattung (angefangen bei der butterweichen Automatik) und die hochwertige Verarbeitung machen den Suzuki Vitara zu einem gesuchten Fahrzeug auf dem Automobilmarkt.

Der Suzuki Vitara ist als Cabrio verfügbar. Offen in einem Cabrio zu fahren wie etwa beim Suzuki Vitara gehört zu den besonders schönen Arten der Fortbewegung. Der Fahrkomfort kommt dabei auch nicht zu kurz und besonders neuere Baureihen kommen in Sachen Praktikabilität so manchem Geschlossenen Automobil schon sehr nahe. Dennoch steht der Fahrwind um die Nase immer noch im Vordergrund. Die verfügbaren Motoren, zusammen mit der Automatik, lassen fahrtechnisch keine Wünsche offen.

Der Suzuki Vitara sprintet in 19,8 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Das Leistungsspektrum des Suzuki Vitara beginnt mit einem 2,7-Liter-Motor mit 71 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2,7-Liter-Aggregat mit 184 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 183 km/h sorgt. Bei auto.de finden ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.