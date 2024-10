Der Suzuki Jimny macht die Kaufentscheidung leicht

SUVs erfreuen sich weiterhin immer größer werdender Beliebtheit. Der Jimny von Suzuki ist ein Fahrzeug, welches auf den hiesigen Straßen immer häufiger anzutreffen ist. Die erhöhte Sitzposition und die kraftvollen Motoren gehören zu den beliebten Kaufgründen. Auch die Ausstattung und der Reisekomfort bei langen Fahrten tun da ihr übriges.

Der Suzuki Jimny gehört zu den gefragtesten Limousinen auf dem deutschen Automarkt und das aus gutem Grund. Die satten Fahrleistungen, die gute Ausstattung (angefangen bei der butterweichen Automatik) und die hochwertige Verarbeitung machen den Suzuki Jimny zu einem gesuchten Fahrzeug auf dem Automobilmarkt.

Der Suzuki Jimny ist als Cabrio erhältlich. Lernen Sie den Suzuki Jimny Cabrio kennen. Das innovative, markante Design machen den offen Schönling zu einem eindrucksvollen Hingucker, der aus jedem Blickwinkel nichts an seiner Attraktivität einbüßt. Die Gelungene Form wird durch den leistungsstarken Motor noch komplettiert. Die geballte Power von 86 PS PS, die unter der Motorhaube ein akustischen Wohlklang erzeugt, führt das Gefährt agil um jede Kurve. Benziner und Diesel stehen zur Verfügung.

Die vielen Vorteile des Suzuki Jimny

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Suzuki Jimny 65 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,5-Liter-Maschine 86 PS PS. Somit sind 190 Stundenkilometern Spitze drin. Bei auto.de finden Sie ihren Traum-Suzuki, sowohl als Neuwagen oder als top gepflegten Gebrauchten.