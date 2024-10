Suzuki Baleno Limousine: Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Suzuki Baleno Limousine viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Die Markteinführung war vor fünf Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass Suzuki fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Limousine wie der Suzuki Baleno Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die neue Suzuki Baleno Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstärkere Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Suzuki hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Suzuki zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Wieviel Technik bietet die Suzuki Baleno Limousine?

Der 1,2-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 90 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 112 PS in der Topmotorisierung. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 12,3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 200 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht die Suzuki-Limousine aber immerhin schon 180 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 120 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4400 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 170 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4400 U/min. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 4,7 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Offeriert die Suzuki Baleno Limousine viele Extras?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Baleno zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von USB-Anschluss, Start/Stop-Automatik bis Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Suzuki eben. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 355 Liter - ein ordentlicher Wert für 4 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.085 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,75 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Suzuki Baleno vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance der Limousine liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der Baleno Limousine aus.

Gilt Safety First auch für den Suzuki Baleno Limousine?

Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Suzuki Baleno Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Suzuki Baleno Limousine gelangen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Suzuki Baleno Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Suzuki per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Vergleichsangebote für die Suzuki Baleno Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die Suzuki Baleno Limousine für nur 11.849 €

Wer sich für die Suzuki Baleno Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Suzuki Baleno Limousine

Einist für dieses Suzuki-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Die Suzuki Baleno Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Baleno zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.