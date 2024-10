Ford Mustang Fastback: Cabrio mit reichlich inneren Werten

Im Ford Mustang Cabrio kann der Sommer kommen, denn das Dach ist nicht obligatorisch und kann auf Wunsch geöffnet werden. Auf diese Weise nimmt der Fahrspaß im Ford erst richtig Fahrt auf. Eine Motorleistung von bis zu 450 PS und ein edel-extravagantes Design runden das gelungene Konzept des Cabriolets ab. Als Alltagsauto sowie als Sommermobil kann der Ford Mustang überzeugen. Die Baureihe wird seit 2005 gebaut. Mit seinen zweiTüren, der coupéhaften Dachlinie und seinem kleinen Heckbürzel wirkt der Ford Mustang Fastback sportlich und kräftig. Der hohe Aufbau wird durch breite Kotflügel und horizontale Linien gut kaschiert. Zum Öffnen das Dachs muss ein zentraler Knopf heruntergedrückt werden. Damit kann wirklich jeder Sonnenstrahl ausgenutzt werden. Fahrer und Beifahrer sitzen komfortabel und mit viel Seitenhalt. Die Insassen haben im offenen Ford viel Platz. Auch auf unebenen und anspruchsvollen Strecken bleibt der Ford Mustang Fastback überraschend verwindungssteif und klapperfrei. Bei geschlossenem Verdeck ist dieses Cabrio übrigens derart gut isoliert, dass es sich wie ein reguläres Auto anfühlt.

Macht der Ford Mustang Fastback mit Benzinmotor eine gute Figur?

Der 5,0-Liter-Achtzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 2,3-Liter-Vierzylinder. Das Modell bietet bis zu 450 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Ford Mustang immerhin schon mit 214 PS an den Start. In flinken 6 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Kölner aber immerhin schon 233 km/h. Hinzu kommen mindestens 432 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 530 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 8,2 und 12,8 Liter Benzin.

Wie bequem reist man im Ford Mustang Fastback?

Fahrtechnisch kann der Kölner sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Ford Mustang Fastback Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Ford eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Für das Gepäck gibt es 332 Liter Platz. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,92 Tonnen schweren Kölner durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der Mustang seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Sechs-Stufen-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Auch mit der Einstiegsmotorisierung ist der Ford Mustang Fastback ein sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Ford Mustang Fastback aus?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Ford Mustang Fastback sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Ford Mustang Fastback gelangen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Ford Mustang kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Mustang finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Ford Mustang Fastback. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: Ford Mustang Fastback günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Ford Mustang Fastback für nur 54.889 €

Wer sich für den Ford Mustang Fastback interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 54.889 € spart man 2.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 56.989 € liegt. Das ist ein Rabatt von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Ford Mustang Fastback: Günstige Alternativen mit 21.269 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot des Ford Mustang Fastback können wir für 64.549 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 21.269 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 85.818 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 25 %. Ein Leasing ist für dieses Ford-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den Mustang Fastback für 445 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 12.900 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Ford Mustang Fastback bis zu 21.191 € sparen

Dieser Ford Mustang Fastback ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 77.949 €. Man spart beachtliche 21.191 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 21 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 584 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 15.500 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Ford Mustang Fastback

Der Ford Mustang Fastback wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Mustang zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.