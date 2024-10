Ford Mustang Convertible: Der pure Fahrspaß

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet das Ford Mustang Convertible* viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem *Cabrio das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Mustang ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Ford durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit 2005 ist er nun schon auf dem Markt. Der Auftrag für das Design-Team des Ford Mustang Convertible ist selbstbewusst und unmissverständlich: das schönste offene Auto der Welt gestalten. Ford ist der Herausforderung souvän entgegen getreten, denn kaum ein Cabrio wirkt sowohl mit offenem als auch mit geschlossenem Dach so stylish und elegant. Vor allem bei geschlossenem Dach tragen Kanten und Unebenheiten zu einem manchmal etwas unkultivierten Eindruck bei, nicht so beim Ford Mustang Convertible, dessen Form aus jedem Winkel wie aus einem Guss wirkt.

Wieviel Technik bietet das Ford Mustang Convertible?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Mustang mit einem 2,3-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Ford Mustang beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 214 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 450 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 450 PS. In flinken 6 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Kölner aber immerhin schon 233 km/h. Hinzu kommen mindestens 432 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 3000 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 530 Newtonmeter haben. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 8.2 bis zu 12,8 Litern Benzin rechnen.

Liefert das Ford Mustang Convertible genügend Funktionalität im Alltag?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Mustang zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Ford eben. Mit 4,78 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 332 Litern üppig bemessen. . Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,92 Tonnen hat das Modell Mustang aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der Mustang ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich.

Bringt Sie ein Ford Mustang Convertible sicher von A nach B?

Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Ford Mustang Convertible ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man den Ford Mustang Convertible günstig kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Ford Mustang kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Mustang finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Ford Mustang Convertible. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihr Ford Mustang Convertible

Das Ford Mustang Convertible für nur 52.489 €

Wer sich für das Ford Mustang Convertible entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 52.489 € spart man 2.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 54.589 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Mustang können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 10.400 €, einer Rate von 527 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das Cabrio günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Ford Mustang: 55.649 €

Unser zweites Kaufangebot des Ford Mustang Convertible können wir für 55.649 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 1.800 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 57.449 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 3 %. Ein Leasing ist für dieses Ford-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann das Mustang Convertible für 557 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 11.100 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Ford Mustang Convertible: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 21 % sichern

Dieses Ford Mustang Convertible ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 57.749 €. Man spart beachtliche 15.673 € zum herkömmlichen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 21 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 428 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 11.500 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Ford Mustang Convertible: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Das Ford Mustang Convertible wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Mustang zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.