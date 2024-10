Alpina D3 Limousine: Dieselt mit bis zu 214 PS

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Alpina D3 Limousine viel Reisekomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Im Jahr 2005 verlässt der Alpina erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,55 Metern ist der D3 ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie erscheint außergewöhnlich flach. Alpina sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Alpina D3 Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Alpina-typische Heck sorgt für einen sportlichen Auftritt.

Macht die Alpina D3 Limousine als Selbstzünder eine gute Figur?

Ein Vierzylinder treibt Allgäuer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 214 PS liefert der Selbstzünder als maximale Systemleistung ab. Er sprintet in 6,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 244 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 450 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 2000 U/min Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im Verkehrsfluss mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Selbstzünder immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 5,4 Liter Diesel je 100 Kilometer. Die Selbstzünder des Alpina erfüllen die Euronorm 5.

Welche Ausstattung besitzt die Alpina D3 Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der D3 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Start/Stop-Automatik alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Alpina eben. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 460 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,55 Meter Fahrzeuglänge. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,82 Tonnen schweren Allgäuer durchaus flott. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Wer hingegen nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance Allgäuer liefert. Die D3-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des Alpina besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Alpina D3 Limousine?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Alpina D3 Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wie einfach kann man eine Alpina D3 Limousine im Internet kaufen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Alpina bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Wer sich für die Alpina D3 Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Günstiger ist die Alpina D3 Limousine nicht zu haben

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim D3 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Alpina D3 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Die Alpina D3 Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die Alpina D3 Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.