Bentley - top-marke zu niedrigen preisen

Der britische Automobilhersteller Bentley Motors Ltd. mit Firmensitz in Crewe wird vor allem mit Luxus und Sportlichkeit assoziiert. Das Unternehmen - kurz Bentley genannt - wurde 1919 gegründet und gehört seit 1998 als Eigenmarke zum Volkswagen Konzern. Wie kaum einer anderen Marke gelingt es Bentley, die oft gegensätzlich wirkenden Ansprüche in ihren Modellen zu verwirklichen. Kein Wunder also, dass der britische Autohersteller offizieller Hoflieferant der britischen Königsfamilie ist. Benannt ist der Hersteller nach dem Firmengründer Walter Bentley.