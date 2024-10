Alfa Romeo Stelvio SUV: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Alfa Romeo Stelvio SUV Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die Markteinführung war vor vier Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Alfa Romeo SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Alfa Romeo Stelvio SUV, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Allrad, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Kann das mit Benzin befeuerte Alfa Romeo Stelvio SUV mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Stelvio mit einem 2,0-Liter-Motor. Das SUV-Modell bietet bis zu 510 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Alfa Romeo Stelvio immerhin schon mit 150 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Stelvio in 8,8 beziehungsweise 3,8 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Mit 283 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Italiener aber immerhin schon 198 km/h. Hinzu kommen mindestens 330 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1750 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 600 Newtonmeter haben. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 7 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Alfa Romeo Stelvio SUV?

Mit Lenkradheizung, Bluetooth-Schnittstelle sowie Sitzheizung bietet das Alfa Romeo Stelvio SUV zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Für das Gepäck gibt es 525 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.600 Liter werden. Das Gewicht von 1,9 Tonnen geht für ein SUV wie dem Alfa Romeo Stelvio vollkommen in Ordnung. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Acht-Stufen-Automatik. Eine Handschaltung ist für den Alfa Romeo nicht erhältlich. Die Stelvio-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des Alfa Romeo besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Optional zum Heckantrieb ist der Alfa Romeo mit Allrad erhältlich.

Bringt Sie ein Alfa Romeo Stelvio SUV sicher von A nach B?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Alfa Romeo Stelvio SUV inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo kann man den Alfa Romeo Stelvio SUV günstig kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Alfa Romeo Stelvio kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Stelvio finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Alfa Romeo Stelvio SUV. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für das Alfa Romeo Stelvio SUV: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Das Alfa Romeo Stelvio SUV für nur 34.389 €

Unser erstes Angebot des Alfa Romeo Stelvio SUV hat einen Kaufpreis von 34.389 €. Sie sparen 1.400 € bei einem Listenpreis von 35.789 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot für den Alfa Romeo Stelvio: 33.389 €

Unser zweites Angebot des Alfa Romeo Stelvio SUV können wir für 33.389 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 3.400 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 36.789 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 9 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Alfa Romeo Stelvio SUV: Angebot Nr. 3 für 40.249 €

Dieses Alfa Romeo Stelvio SUV ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 40.249 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Alfa Romeo Stelvio SUV: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Das Alfa Romeo Stelvio SUV wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Stelvio zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.