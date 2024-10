Suzuki Ignis Limousine: Fahrzeug mit guten Manieren

Bei Suzuki geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Suzuki Ignis als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 109 PS schwebt die 1,61 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Seit 2000 ist er nun schon auf dem Markt. Mit einer Fahrzeuglänge von 3,77 Metern ist der Ignis ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. Suzuki sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Suzuki Ignis Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Suzuki-typische Heck sorgt für einen sportlichen Auftritt.

Bietet die Suzuki Ignis Limousine gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Ignis mit einem 1,3-Liter-Motor. Immerhin bis zu 109 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 83 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Suzuki. Er sprintet in 11,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 150 km/h. Der Motor leistet 110 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 3500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 143 Newtonmeter Drehmoment an. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Beim Einstiegsbenziner liegt er bei 6,4 Litern. Wer mehr Power will, der muss 7,9 Liter auf 100 Kilometern in Kauf nehmen.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Suzuki Ignis Limousine?

Die Suzuki Ignis Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 3,62 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 1,61 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Suzuki Ignis vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Vier-Stufen-Automatik. Standardmäßig wird der Suzuki Ignis mit Frontantrieb angeboten. Ratsam ist es, den Suzuki Ignis Limousine mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Suzuki Ignis Limousine?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Suzuki Ignis Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Suzuki Ignis Limousine?

Preisvergleich: Suzuki Ignis Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Günstiger ist die Suzuki Ignis Limousine nicht zu haben

Die Suzuki Ignis Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Ignis zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.