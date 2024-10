Der Suzuki Ignis - Topleistung und einzigartiges Design

Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Suzuki SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Ignis, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung, wie eine sanft schaltende Automatik, Allradantrieb, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht lassen die Kaufentscheidung oftmals leicht fallen.

Mit dem Suzuki Ignis entscheidend man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der Ignis besticht mit seinem außergewöhnlichem Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupé erinnernde lange Dachlinie verleihen dem Suzuki Ignis eine sportliche Note, die zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus die Limousine einen Fahrspaß der Extraklasse machen. Die Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und Allradantrieb für hervorragendes Handling. Der Benziner und der Diesel runden das Bild ab ohne dabei zuviel zu verbrauchen.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Suzuki Ignis

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Suzuki Ignis 69 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,5-Liter-Maschine 109 PS PS. Somit sind 170 km/h Spitze drin. Autos wie der Suzuki Ignis sind auch als Gebrauchtwagen sehr gefragt, und auf auto.de haben wir das passende Angebot für Sie, von dem Sie nur noch wenige Klicks entfernt sind.