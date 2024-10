Suzuki Jimny: Erhältlich in vielen Varianten

Der Suzuki Jimny ist ein SUV, das als kräftiger Zugwagen reichlich Eindruck macht. Bei langen Strecken wird der Jimny seiner Aufgabe als komfortabler Reisebegleiter problemos gerecht. Trotz seiner Größe und einer Länge von 3,7 Meter findet er sich auch ohne Mühe im Stadtverkehr zurecht. Die harmonisch agierende Automatik ist ein zusätzliches Plus.

Die Suzuki Jimny Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem Suzuki eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die Suzuki-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den Jimny zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Der Suzuki Jimny ist als Cabrio erhältlich. Offen in einem Cabrio zu fahren wie etwa beim Suzuki Jimny gehört zu den besonders schönen Arten der Fortbewegung. Der Fahrkomfort kommt dabei auch nicht zu kurz und besonders neuere Baureihen kommen in Sachen Praktikabilität so manchem Geschlossenen Automobil schon sehr nahe. Dennoch steht der Fahrwind um die Nase immer noch im Vordergrund. Die verfügbaren Motoren, zusammen mit der Automatik, lassen fahrtechnisch keine Wünsche offen.

Die vielen Vorteile des Suzuki Jimny

Das Leistungsspektrum des Suzuki Jimny beginnt mit einem 1,5-Liter-Motor mit 65 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 1,5-Liter-Aggregat mit 86 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 190 km/h sorgt. Suzuki zeigt Gespür für die richtigen technischen Innovation und bietet den Jimny mittlerweile mit modernen Antrieben wie sparsamen Motoren an. Auf auto.de bieten wir Ihnen eine gute Auswahl an, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchten des Suzuki Jimny. Der Traum-Jimny ist nur wenige Klicks entfernt. Klicken, kaufen und durchstarten mit auto.de!