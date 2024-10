Der Suzuki SX4 ist als Limousine und SUV erhältlich.

Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Suzuki SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der SX4, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung, wie eine sanft schaltende Automatik, Allradantrieb, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht lassen die Kaufentscheidung oftmals leicht fallen.

Mit dem Suzuki SX4 entscheidend man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der SX4 besticht mit seinem außergewöhnlichem Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupé erinnernde lange Dachlinie verleihen dem Suzuki SX4 eine sportliche Note, die zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus die Limousine einen Fahrspaß der Extraklasse machen. Die Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und Allradantrieb für hervorragendes Handling. Der Benziner und der Diesel runden das Bild ab ohne dabei zuviel zu verbrauchen.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 135 PS PS: Der Suzuki SX4

Das Leistungsspektrum des Suzuki SX4 beginnt mit einem 2-Liter-Motor mit 99 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2-Liter-Aggregat mit 135 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 190 km/h sorgt. Die inzwischen erhältlichen, neuwertigen Antriebe sind ein zusätzliches Plus und stellen einen weiteren Grund dar, warum Kunden vermehrt einen Suzuki SX4 kaufen. Bei uns auf auto.de finden Sie Ihren Suzuki SX4 zu unschlagbar günstigen Konditionen, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen. Kaufen und starten Sie jetzt.