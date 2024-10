Der Kia Sportage bleibt keine Antwort schuldig

Allradantrieb, satte Leistung und guter Fahrkomfort werden mit den SUVs in der Regel in Verbindung gebracht. Auch die höhere Sitzposition sorgen für eine bessere Rundumsicht, was dem Sicherheitsbedürfnis vieler Autofahrer entgegenkommt. Der Kia Sportage gilt als einer der Top-Kandidaten in diesem Segment, was unter anderem auch an der geschmeidigen Automatik liegt. Darüber hinaus sind die Motoren in Laufe ihrer Entwicklung immer sparsamer geworden.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 185 PS PS: Der Kia Sportage

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 113 PS in der Basismotorisierung und 185 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2,7-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 205 Stundenkilometern. An konventionellen Antrieben bietet Kia Benziner und Diesel. Egal ob als Neuwagen, top-gepflegter Gebrauchter, bei auto.de finden Sie eine große Auswahl des Kia Sportage. Ein Grund mehr gleich anzufragen, ob Ihr Sportage noch zu haben ist.