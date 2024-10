Kia Rio Limousine glänzt mit Power und Extravaganz

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Kia Rio Limousine viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2000 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Die Kia Rio Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Kia eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie auch die knackige Schaltung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Macht die Kia Rio Limousine mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein 1,5-Liter-Vierzylinder treibt den Koreaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,3 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 75 PS beziehungsweise bis zu 98 PS. Er sprintet in 14,3 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 175 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 164 km/h Spitze. Der Motor bietet 113 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 3000 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 135 Newtonmeter Drehmoment an. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 8,7 Liter Benzin bzw. 8,7 Liter Benzin ein.

Wie bequem reist man im Kia Rio Limousine?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Servolenkung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung un Klimaanlage beziehungsweise und viele Features mehr Einzug gehalten. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,24 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,68 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Kia Rio vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Wer hingegen nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-DCT-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Koreaners liefert. Serienmäßig wird der Kia Rio nur mit Frontantrieb angeboten.

Was gibt es beim Kia Rio Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

ABS trägt seinen Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Kia Rio Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Kia Rio Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Kia Rio Limousine?

Auf auto.de die Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Kia Rio Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt Kia Rio Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Kia Rio Limousine für nur 19.149 €

Wer sich für die Kia Rio Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Kia Rio Limousine für 20.489 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Rio kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Kia Rio zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Diese Kia Rio Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 20.749 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Kia Rio Limousine

Als flotte Fahrmaschine kann der Kia im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.