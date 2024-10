Der Kauf eines Mercedes-Benz Wagen lässt keine Wünsche offen

Mercedes-Benz bringt 2000 die neue Generation seines beliebten C 350 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Coupé ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Mercedes-Benz C 350 ist erhältlich als Coupé, Kombi oder Limousine. Der Mercedes-Benz C 350 muss nicht mehr allein mit Zweckmäßigkeit, Zuverlässigkeit und umweltfreundlichen Antrieben überzeugen. Jetzt kommt Emotion ins Spiel: Man kann ihn mögen, sogar bewundern und lieben. Früher konnte Mercedes-Benz in der Autowelt lange brillieren. Dann begann eine graue Phase, nur befeuert von der Hybrid (Elektro/Benzin)-Strategie. Überzeugend ist der Antrieb mit 306 PS Leistung und einem 3,5-Liter-Benziner samt niedrigerem Schwerpunkt. Für die Limousine mit elegantem Flair wird auch ein 2,0 Liter-Vierzylinder-Benziner mit 272 PS und einem maximalen Drehmoment von 350 Newtonmetern angeboten, für den auch klassische Automatik und eine Handschaltung im Programm ist. Das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, wohnt besonders dem Kombi inne, obwohl sie sich im Charakter deutlich von einander abheben. Der Kombi reiht sich ein bei den gelungenen Mercedes-Benz C 350 mit dynamischer Gestaltung. Die Front mit den schmalen und in die Seite hineinreichenden Scheinwerfern ist bei allen Varianten gleich. Der Überhang hinten für den Gepäckraum ist gerade so lang, wie die Ausgewogenheit der Karosserie es erlaubt.

Mit einem zeitlos-eleganten Styling sowie seiner Power von einem patenten Sechs-Zylinder-Aggregat hat sich der Mercedes-Benz C-Klasse einen Namen gemacht. Er wirkt modern, aber nicht spektakulär. Da entwickelten die Designer beim Gesicht schon mehr Ehrgeiz, im Rückspiegel des Vordermanns eine gute Figur zu machen. Nahezu logisch ist es da, die Harmonie der zarten Wölbungen werden an den Seitenlinien fortgesetzt. An der Performance gibt es dennoch nichts zu tadeln, der Motor dreht saftig hoch, nur bei höheren Touren ist akustisch eine Anstrengung erkennbar. Die Lenkbewegungen werden unmittelbar und zielgenau umgesetzt, mit dem ausgewogenen Fahrwerk gleitet es sich unterhaltsam über gewundene Landstraßen.

Der Motor wird angetrieben von 306 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 3,5-Liter-Sechszylinder-Aggregat. Die Spitze liegt bei 250 km/h. Der Sechs-Zylinder leistet mit 3,5 Litern Hubraum und 306 PS und 620 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 7,9 Sekunden. Der Antrieb liefert seine 306 PS bei 3500 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 620 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Der Verbrauch von 10,8 Litern auf 100 Kilometer bleibt durchaus im Rahmen der Realität. 2,02 Tonnen beträgt das Leergewicht der C-Klasse. Im Kofferraum bleibt Raum für 455 Liter,.

Der Mercedes-Benz C 350 kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und zu guter letzt Bi-Xenon-Scheinwerfersind auf der Haben-Seite zu finden. Eine Sechsgang-Handschaltung steht wahlweise auch bereit. Es fallen die Gangwechsel der Automatik sehr geschmeidig aus und finden nicht allzu häufig statt. Das Coupé wird mit Heckantrieb angeboten. Einige Ausstattungsvarianten verfügen über Allradantrieb.. Zur Ausstattung gehören beim Mercedes-Benz C 350 ABS und ESP dazu.

