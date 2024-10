Der Mercedes-Benz GLA 45 AMG: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

Bereits das Design des Mercedes-Benz GLA 45 AMG betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Mercedes-Benz GLA 45 AMG kann als SUV geordert werden.

Mercedes-Benzs SUV-Herde hat sich prächtig entwickelt. In den vergangenen Jahren ist die SUV-Familie auf mehrere Mitglieder angewachsen, weitere sind schon avisiert. Ein bekannter Spross ist der GLA 45 AMG, ein stattlicher Allradler, der es vor allem mit der heimischen Konkurrenz aufnehmen will. Einen 4,45 Meter langen Personenwagen zu konstruieren, um anschließend den hinten sitzenden Passagieren durch ein stark abfallendes Dach den Freiraum zu beschneiden, erscheint zunächst widersinnig. Da sich aber modebewusste Menschen seit Jahrzehnten in enge Kleider, Hosen oder Jacken zwängen, um schick auszusehen, ist dieses Phänomen zumindest erklärbar.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 360 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 381 PS Leistung drin. Mit dem 2,0-Liter-Benziner zeigt sich der GLA 45 AMG deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. 4,8 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Die Motoren des Mercedes-Benz GLA, die 475 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Bei 7,5 Litern je 100 Kilometer pendelt sich der Verbrauch ein. Der Mercedes-Benz GLA 45 AMG bringt 1,8 Tonnen auf die Waage. Bei einer Fahrzeuglänge von 4,45 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Typisch für den Mercedes-Benz GLA 45 AMG ist die Ausstattung. Die seit 2014 erhältlichen Modelle glänzen mit Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer. Die schnell arbeitende Sieben-Gang-DoppelkupplungsgetriebeAutomatik arbeitet quasi im Schlaf. Und wenn auf einem Mercedes-Benz GLA 45 AMG Allrad draufsteht, ist dort im Allgemeinen feinste Allrad-Technik installiert. ABS und ESP sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

