Der Kauf eines Mercedes-Benz Wagen lässt keine Wünsche offen

Diese Baureihe des Mercedes-Benz S 560 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2013 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Mercedes-Benz S 560 kann als Cabrio, Coupé und Limousine geordert werden. Der Mercedes-Benz S 560 muss nicht mehr allein mit Zweckmäßigkeit, Zuverlässigkeit und umweltfreundlichen Antrieben überzeugen. Jetzt kommt Emotion ins Spiel: Man kann ihn mögen, sogar bewundern und lieben. Früher konnte Mercedes-Benz in der Autowelt lange brillieren. Dann begann eine graue Phase. Überzeugend ist der Antrieb mit 490 PS Leistung und einem 4,0-Liter-Benziner samt niedrigerem Schwerpunkt. Für die Limousine mit elegantem Flair wird auch ein 3,0 Liter-Sechszylinder-Benziner mit 469 PS und einem maximalen Drehmoment von 520 Newtonmetern angeboten, für den auch im Programm ist.

Es sind schnelle Autos, die aber auch durchaus zum Cruisen gedacht sind - was in einem Cabrio noch besser funktionieren kann als in einem geschlossenen Coupé. Der Mercedes-Benz S 560 gehört also zu jenen Cabriolets, die sich nach einem sommerlichen Regenschauer während der Durchfahrt eines Autobahn-Parkplatzes problemlos und schnell den Blick gen Himmel freilegen. Wenn das Dach dann anschließend komplett unter dem Deckel verschwunden ist und der Fahrtwind hereinzischt, oder wenn man gelassen über die Boulevard bummelt und warme Sommerluft genießt, dann ist das Autofahren pur.

Wer würde bestreiten, das der Mercedes-Benz S-Klasse S 560 folgende Prädikate für sich in Anspruch nehmen: Schnell, sportlich, leistungsstark und alltagstauglich. Das Coupé ist für ein Publikum kreiert, dass mehr such als eine gewöhnliche Möglichkeit der Fortbewegung. Die Markante Front und die athletischen Linien machen ihn zu einem besonderen Gran Turismo. Der Motor macht nicht nur akustisch deutlich, das man mit dem Mercedes-Benz kraftvoll über die Landstraßen gleiten kann.

490 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 4,0-Liter-Achtzylinder-Aggregat. Bei 250 Stundenkilometern endet der Vortrieb. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 5 Sekunden ist der Mercedes-Benz S 560 auf Tempo 100. Die Motoren des Mercedes-Benz S-Klasse, die 700 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Der Antrieb ist auf der Höhe der Zeit, was zu folgenden Verbrauchswerten führt: Ganze 9,3 Litern Sprit pro 100 Kilometer genehmigt sich dieser Mercedes-Benz. Die Kohlendioxidemissionen liegen demnach bei 209 Gramm pro Kilometer. 1,9 Tonnen beträgt das Leergewicht der S-Klasse. Mit 5,46 Meter ist der S 560 in Sachen Länge Klassenprimus.

Der Mercedes-Benz S 560 sprintet in 5 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Es werden Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage und LED-Scheinwerfer mitgeliefert. Aber darüber hinaus ist ebenfalls eine geschmeidig schaltende Neun-Stufen-Automatik zu haben. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Im Gegensatz zur Standardausführung verfügt der Mercedes-Benz S 560 über Allradantrieb. Helfersysteme wie ABS und ESP halten das Fahrzeug auf Kurs.

Sie sind nicht mehr weit von Ihrem Mercedes-Benz S 560 entfernt!

