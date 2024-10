Mercedes-Benz C 180 Limousine: Auftritt des schicken Untertürkheimer

Bei Mercedes-Benz geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Mercedes-Benz C 180 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 143 PS schwebt die 1,73 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Seit 2000 ist er nun schon auf dem Markt. Derzeit sieht man die Premium-Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Mercedes-Benz C 180 Limousine auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Benz andere aktuelle Modelle der Konkurrenz alt aussehen lässt, ist eine Einschätzung, die Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 4,53 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Viertürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Benz extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Bietet die Mercedes-Benz C 180 Limousine gute Fahrleistungen?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,8-Liter-Vierzylinder. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 129 PS beziehungsweise bis zu 143 PS. Er sprintet in 11 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 223 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 210 km/h möglich. Der Motor leistet 190 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 220 Newtonmeter Drehmoment an. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf ein vergleichbar sparsames Niveau ein.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Mercedes-Benz C 180 Limousine?

Fahrtechnisch kann der Benz sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Mercedes-Benz C 180 Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Mercedes-Benz eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 455 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,53 Meter Fahrzeuglänge. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,73 Tonnen schweren Benz durchaus flott. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. In Verbindung mit der Fünf-Stufen-G-Tronic-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die C 180-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des Mercedes-Benz besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Mercedes-Benz C 180 Limousine?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Mercedes-Benz C 180 Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Mercedes-Benz C 180 Limousine günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Mercedes-Benz C 180 Limousine

Die Mercedes-Benz C 180 Limousine für nur 35.949 €

Wer sich für die Mercedes-Benz C 180 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den C 180 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 7.100 €, einer Rate von 396 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Mercedes-Benz C 180 Limousine für 46.549 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim C 180 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 9.300 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 514 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Mercedes-Benz C 180 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Mercedes-Benz C 180 Limousine bis zu 1.000 € sparen

Aktuell bieten wir den Mercedes-Benz C 180 auch für 43.349 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 44.349 € liegt. Bei 2 % Ersparnis kann man mit dem Mercedes-Benz ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der C 180 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 479 € vor und eine Anzahlung von 8.600 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Mercedes-Benz C 180 Limousine: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Die Mercedes-Benz C 180 Limousine wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den C 180 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.