Warum es sich lohnt einen Mercedes-Benz Vito zu kaufen

Als Raumwunder mit sportlich dynamischer Silhouette erweist sich der Mercedes-Benz Vito Kombi. Der Kombi glänzt mit seiner Vielseitigkeit und spricht durch sein perfektes Zusammenspiel aus größzügigem Platzangebot und schnittig eleganter Form und Ausstattung nahezu jeden Autofahrer an. Er bietet dazu ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Attraktiv machen den Vito die Auswahlmöglichkeiten bei Motorisierungen und Antrieben. Potenzielle Käufer können sich beim Getriebe zwischen Automatik oder manueller Schaltung entscheiden.

Womöglich werden Vans wie der Mercedes-Benz Vito in letzter Zeit nicht mehr so stark nachgefragt wie SUVs. Bei genauerer Betrachtung ist das aber unbegründet, denn in Sachen Platzangebot und cleveren Raumnutzung ist der Mercedes-Benz Vito immer hoch überlegen, weshalb er besonders für reiselustige Familien eine wertvolle Alternative darstellt. Auch Dank des guten Fahrkomfort, mit seinem 3,7-Liter-Motor plus 258 PS in der Topmotorisierung, macht er auf jeder Piste eine gute Figur. Autobahn und Stadtverkehr meistert er spielend. Die mit dem Antrieb gut harmonierende Automatik fällt dabei zusätzlich positiv auf.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 258 PS: Der Mercedes-Benz Vito

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 79 PS in der Basismotorisierung und 258 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 3,7-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 217 km/h. Auf auto.de bieten wir Ihnen eine gute Auswahl an, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchten des Mercedes-Benz Vito. Der Traum-Vito ist nur wenige Klicks entfernt. Klicken, kaufen und durchstarten mit auto.de!