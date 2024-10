Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster: Premium-Cabrio mit reichlich inneren Werten

Im Mercedes-Benz SL 63 AMG Cabrio kann der Sommer kommen, denn das Dach ist nicht obligatorisch und kann auf Wunsch geöffnet werden. Auf diese Weise nimmt der Fahrspaß im Mercedes-Benz erst richtig Fahrt auf. Eine Motorleistung von bis zu 585 PS und ein edel-extravagantes Design runden das gelungene Konzept des Cabriolets ab. Als Alltagsauto sowie als Sommermobil kann der Mercedes-Benz SL 63 AMG überzeugen. Neun Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit zwei Türen vom Band lief. Mit seinen zweiTüren, der coupéhaften Dachlinie und seinem kleinen Heckbürzel wirkt der Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster sportlich und kräftig. Der hohe Aufbau wird durch breite Kotflügel und horizontale Linien gut kaschiert. Zum Öffnen das Dachs muss ein zentraler Knopf heruntergedrückt werden. Damit kann wirklich jeder Sonnenstrahl ausgenutzt werden. Fahrer und Beifahrer sitzen komfortabel und mit viel Seitenhalt. Die Insassen haben im offenen Mercedes-Benz viel Platz. Auch auf unebenen und anspruchsvollen Strecken bleibt der Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster überraschend verwindungssteif und klapperfrei. Bei geschlossenem Verdeck ist dieses Cabrio übrigens derart gut isoliert, dass es sich wie ein reguläres Auto anfühlt.

Welche Leistungsdaten liefert der Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster?

Ein 5,5-Liter-Achtzylinder treibt den Benz an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Das Modell bietet bis zu 585 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Mercedes-Benz SL 63 AMG immerhin schon mit 537 PS an den Start. Die 4,3 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem SL 63 AMG nur 4,3 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 250 km/h. Hinzu kommen mindestens 800 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 2250 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 900 Newtonmeter haben. Der Mercedes-Benz SL 63 AMG fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für das Cabrio nicht vorgesehen. Beim Basis-Benziner kommt man auf einen akzeptablen Verbrauchtswert von 9,9 Litern auf 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 5.

Welche Ausstattung besitzt der Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Zweitürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Servolenkung, USB-Anschluss, Multifunktionslenkrad und Navigationssystem serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Mercedes-Benz SL 63 AMG ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Die Platzverhältnisse des Zweitürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,62 Meter langen Cabrio als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,88 Tonnen schweren Benz durchaus flott. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Sieben-Stufen-G-Tronic-Automatik ausgeliefert. Mercedes-Benz schwört beim SL 63 AMG auf den Heckantrieb. Andere Antriebsformen gibt es nicht.

Nimmt man im Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster sicher am Straßenverkehr teil?

Umso größer trumpft der Benz dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster?

Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Preisvergleich: Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster für nur 155.949 €

Wer sich für den Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 155.949 € spart man 13.600 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 169.549 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 8 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den SL 63 AMG können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 31.100 €, einer Rate von 1.977 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das Cabrio günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster für 144.549 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Mercedes-Benz SL 63 AMG auch für 144.549 € anbieten, statt bisher für 145.149 €. Der Preisnachlass von 600 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim SL 63 AMG kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 28.900 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 1.830 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Mercedes-Benz SL 63 AMG zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Dieser Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 202.849 €. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 2.575 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 40.500 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster

Der Mercedes-Benz SL 63 AMG Roadster wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den SL 63 AMG zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.