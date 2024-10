BMW i3 Limousine glänzt mit Power und Extravaganz

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die BMW i3 Limousine viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Acht Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit drei Türen vom Band lief. Die BMW i3 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem BMW eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie auch die knackige Schaltung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Wieviel Technik bietet die BMW i3 Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube.. Satte Pluspunkte sammelt der BMW i3 beim Fahren. Schon mit dem 102 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. In flinken 7,9 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Die Spitze liegt mit 150 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 250 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 4800 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 270 Newtonmeter haben. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch.

Ist der Innenraum der BMW i3 Limousine ausgewogen und innovativ?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Sprachsteuerung, Sitzheizung, Servolenkung, Klimaanlage beziehungsweise, Zentralverriegelung, Bluetooth-Schnittstelle, Navigationssystem und USB-Anschluss. Für das Gepäck gibt es 260 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.100 Liter werden. Das Gewicht von 1,79 Tonnen geht für eine Limousine wie dem BMW i3 vollkommen in Ordnung. Wenn verfügbar, überträgt der i3 seine Kraft über eine manuelle Handschaltung auf die Straße. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen mit Heckantrieb zu haben.

Bringt Sie ein BMW i3 Limousine sicher von A nach B?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den BMW i3 Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie günstig BMW i3 Limousine fahren?

Auf auto.de die deutsche Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des BMW i3 Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die BMW i3 Limousine sichern

Die BMW i3 Limousine für nur 23.689 €

Unser erstes Angebot der BMW i3 Limousine hat einen Kaufpreis von 23.689 €. Sie sparen 5.700 € bei einem Listenpreis von 29.389 €. Das sind satte 19 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot der BMW i3 Limousine für 27.149 €

Unser zweites Angebot zum Kauf der BMW i3 Limousine können wir für 27.149 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

BMW i3 Limousine: Angebot Nr. 3 für 16.049 €

Derzeit bieten wir den BMW i3 auch für 16.049 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 16.949 € liegt. Bei 5 % Ersparnis kann man den schicken Bayer sehr günstig kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der i3 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist die BMW i3 Limousine nicht zu haben

Die BMW i3 Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den i3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.