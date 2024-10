Der Mercedes-Benz GLA 250 bleibt keine Antwort schuldig

Mit dem GLA landete Mercedes-Benz 2014 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Auf auto.de finden Sie den Mercedes-Benz GLA 250 in folgenden Varianten: Als SUV.

Der Mercedes-Benz GLA 250 überzeugt, wenn dynamische Qualitäten gefordert werden. Dank des aufwendig konstruierten Fahrwerks und dem tiefen Schwerpunkt sowie der geringen Wankneigung des Mercedes-Benz GLA 250 ist das SUV auch auf vernachlässigten Abschnitten der Infrastruktur zuverlässig unterwegs.

Beim Mercedes-Benz GLA 250 mit 211 PS reißt der Riemen sofort an. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Aggregat, der seine Power über seinen Frontantrieb liefert. 240 km/h sind maximal drin. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 7,2 Sekunden ist der Mercedes-Benz GLA 250 auf Tempo 100. Das Fahrzeug zeigt bei dem zur Verfügung stehenden Drehmoment von 350 Newtonmetern nicht die Spur einer Überforderung. Bei 6,6 Litern Benzin gibt Mercedes-Benz als Normwert für den Verbrauch auf 100 Kilometer an, im Praxisbetrieb liegt er kaum höher. Bei 56 Litern Tankinhalt wird das Zeitfenster zum Warten auf einen günstigen Dieselpreis ziemlich lang. 1,8 Tonnen beträgt das Leergewicht des GLA. Mit 4,42 Meter verfügt der GLA 250 über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse..

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Mercedes-Benz GLA 250

In Sachen Ausstattung lässt der Mercedes-Benz GLA 250 keine Wünsche offen. So sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer zusammen mit Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Sieben-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Mercedes-Benz ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Frontantrieb gehört beim Mercedes-Benz GLA 250 auch zum Repertoire. Helfersysteme wie ABS und ESP halten das Fahrzeug auf Kurs.

