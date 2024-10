Der Citroen Jumpy Van bringt einen gekonnt vorwärts

Ein Van wie der Citroen Jumpy Van ist die automobile Antwort auf das legendäre Schweizer Offiziersmesser. Diese Raumwunder bewähren sich sowohl im Handwerk als auch bei Familien oder Hobbysportlern und bei der Lösung von größeren Transportaufgaben. Nachdem die Gattung der klassischen Familien-Vans zunehmend von den sportlichen Nutzfahrzeugen SUV verdrängt wird, fährt jetzt auch wieder der Citroen Jumpy Van in die Lücke. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2007 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Altbekanntes im Van-Segment bietet der Citroen Jumpy Van, dessen aktuelle Modellgeneration auf einer-innovativen Plattform aufbaut, was ein vollkommen neues Fahrgefühl entstehen lässt. Zusammen mit dem gelungenen Design, entsteht erst gar nicht der Eindruck, dass der Jumpy als aufgehübschter Lieferwagen vorfährt. Der Citroen Jumpy Van profitiert von seinem intelligenten Raumkonzept . Die auf 5,14 Meter gewachsene Fahrzeuglänge schafft zusätzlichen Raum, sodass nun auch alle Insassen in dem luftigen Innenraum genug Platz finden. Dabei verkleinert sich allerdings geringfügig der Kofferraum. Die zahlreichen Ausstattungsfeatures verbreiten einen gewissen Luxus, der in dieser Klasse nicht unbedingt üblich ist. Die Sitze für Fahrer und Passagiere bieten einen guten Seitenhalt. Dämpfung und Federung lassen einen soliden Eindruck entstehen. Der Jumpy ist schließlich als alltagstaugliches Nutzfahrzeug konzipiert worden, mit hohen praktischen Werten.

Bietet der Citroen Jumpy Van gute Fahrleistungen?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,6 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 90 PS beziehungsweise bis zu 163 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Jumpy in 16,9 beziehungsweise 13,4 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 170 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 180 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 340 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2500 U/min. Citroen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Citroen für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 10,3 Litern an.

Wie bequem reist man im Citroen Jumpy Van?

Der Citroen Jumpy Van ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 4,81 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum istBis zu 7.000 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,9 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Jumpy Van aus.

Nimmt man im Citroen Jumpy Van sicher am Straßenverkehr teil?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Citroen Jumpy Van als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Citroen Jumpy Van?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Citroen Jumpy Van zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Citroen Jumpy Van

Der Citroen Jumpy Van für nur 40.089 €

Wer sich für den Citroen Jumpy Van entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 40.089 € spart man 3.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 43.089 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 7 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Citroen Jumpy Van: Günstige Alternativen mit 9.346 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Citroen Jumpy Van können wir für 31.358 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 9.346 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 40.704 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 23 %. Ein Leasing für den Citroen ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Jumpy mit 261 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 6.200 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Citroen Jumpy Van: Bei uns für nur 27.158 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieser Citroen Jumpy Van ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 27.158 €. Man spart beachtliche 8.278 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 23 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 221 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 5.400 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Citroen Jumpy Van fahren!

Der Citroen Jumpy Van wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Jumpy zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.